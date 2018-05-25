Национальный стандарт "Электромонтаж"

Мы уже не раз убедились, что контрафактная электротехническая продукция и не качественно выполненные электромонтажные работы, являются следствием трагических событий. Как этого избежать? Как добиться, того чтоб наши квартиры и предприятия были в безопасности?

Факторов влияющих на эти события большое количество. От ошибки в проектной документации и некачественной сборки детали или системы, до банальной безответственности и не квалифицированности персонала.

Современное Российское законодательство оберегает нас от чрезвычайных происшествий и трагических последствий путем внедрения стандартов и сертификатов. Сертификаты так же получают монтажные и подрядные организации. Сертифицируется продукция. Крупные холдинги и корпорации имеют свои испытательные лаборатории и выдают сертификаты. Но почему, тогда вокруг столько некачественной продукции и недобросовестно выполненных работ?

Программа

Национальный стандарт имеет и сама компетенция электромонтаж. Мы шагаем в ногу со временем, и она включает в себя уже не только электромонтаж, но и монтаж телекоммуникаций, программирование систем АСКУЭ. Цифровые технологии развиваются очень быстро. Сегодня они широко используются как в промышленности, так и в городской инфраструктуре. Но надо не забывать об информационной безопасности. Как стандарты должны работать с учетом быстрого развития технологий?



Подготовка кадров, повышение квалификации, воспитание грамотных ответственных сотрудников отдельная большая тема. ВУЗы и коллежи не имеют единой системы образования. Проблемы с финансированием с прохождением практики. В итоге, закончивший ВУЗ инженер, не может выполнить поставленных перед ним задач или вообще не востребован на рынке руда.

Это только часть вопросов стоящих перед участниками конгресса "Электромонтаж-2018. Стандарты качества". В течении двух дней с 13 по 14 июня, на площадке Ресурсного центра Телекоммуникации ГБПОУ КС №54 имени П.М. Вострухина, делегаты и спикеры поднимут и проработают вопросы:

Контроль за исполнением работ;

Функции Ростехнадзора на современном этапе;

Регулирование стандартов качества в РФ;

Современная городская среда;

Формирование умного города;

Цифровизация сетей и инфраструктуры;

Информационная защита промышленных предприятий и объектов ТЭК;

Стандарты качества продукции;

Что есть современный электромонтаж;

Системы учета. АСКУЭ;

Технологии современной цифровой инфраструктуры;

Качественный электромонтаж;

Контрафактная продукция. Борьба производителей;

Сертификация продукции;

Национальные стандарты - механизм поддержи и продвижения отечественного производителя;

К участию в мероприятии приглашены законодательные и исполнительные органы власти. Профильные министерства и ведомства. Ведущие ВУЗы и колледжи страны. Ассоциации и некоммерческие партнерства. Крупнейшие госкорпорации и холдинги страны. Производители качественной электротехнической продукции и предприятия, оказывающие услуги по электромонтажу и монтажу телекоммуникационных систем и систем АСКУЭ.

В рамках мероприятия, параллельно основной дискуссии, пройдут ежегодные соревнования по компетенции электромонтаж крупнейших предприятий страны. В этом году свои команды выставят: ПАО "ЕВРАЗ", ПАО "Россети", ПАО "Газпром", ПАО "Росатом", ПАО "ГМК "Норильский никель", ПАО "ЧТПЗ" и д.р.

Почетными гостями конференции и соревнований станут мэтры отечественной энергосистемы. В прошлом разработчики, строители и эксплуататоры энергетических систем и установок всей энергетической системы страны, а так же отдельных крупных промышленных предприятий и предприятий ТЭК.

Целями и задачами конгресса являются:

-Выработка предложений по контролю за исполнением работ.

-Выработка предложений по увеличению на рынке и в проектах качественной отечественной продукции.

-Выработка предложений по снижению и борьбе с фальсификатом и контрафактом.

-Современные стандарты качества. Какие они и как стандартизировать продукцию с учетом высокого развития цифровых технологий.

-Увеличение информационной защиты промышленных предприятий и предприятий ТЭК.

-Знакомство потребителей электротехнической продукции с современными отечественными технологиями, монтажными решениями.

-Популяризация внедрения цифровой инфраструктуры и городской среды.

-Современные системы учета и АСКУЭ.

-Стандарты подготовки персонала.

Приглашаем всех желающих к участию в конгрессе! Участие бесплатное! Регистрация по ссылке.

Заявки по участию с докладами принимаются до 6 июня 2018 г.

Сайт мероприятия.

По вопросам презентации и продвижения продукции, просьба обращаться

в оргкомитет конференции.