Париж и Берлин работают над ответом на пошлины США на металлы

Франция и Германия продолжают работать в тесном контакте для выработки ответа на решение США о введении пошлин на сталь и алюминий, говорится в совместном франко-немецком заявлении.

"Франция и Германия разделяют реакцию Европейской комиссии, сожалеют о принятом одностороннем решении Соединенных Штатов. Как заявила Еврокомиссия, мы примем соответствующие меры в ответ на решение США. Франция и Германия продолжают тесно сотрудничать по этому вопросу", — говорится в заявлении МИД и Минэкономики Франции и министерства экономики Германии.

В четверг стало известно, что Соединенные Штаты вводят пошлины в отношении ввозимых стали и алюминия в США — 25% и 10% из Европы, Канады и Мексики и других стран, за исключением Аргентины, следует из заявления за подписью президента Дональда Трампа, распространенного пресс-службой Белого дома. Евросоюз 1 июня запустит юридические процедуры против пошлин в рамках ВТО.

РИА Новости