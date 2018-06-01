Полевые испытания подтвердили готовность цифровой инфраструктуры для массового использования беспилотнико

Холдинг "Российские космические системы" (РКС, входит в Госкорпорацию "РОСКОСМОС") на проходящей сегодня в Москве презентации Госкорпорации "РОСКОСМОС" "Современные космические сервисы" представил новую цифровую инфраструктуру для безопасного использования беспилотных летательных аппаратов. Внедрение системы позволит государству обеспечить массовое применение беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве России и станет основой для появления новых видов сервисов с их применением.

Для массового внедрения в России беспилотных технологий требовалась новая инфраструктура, которая сможет быстро передавать информацию, обрабатывать большие данные и станет платформой для создания приложений. Многие страны мира уже работают над созданием собственных инфраструктур такого рода. В России эту задачу удалось успешно решить специалистам РКС: проектирование инфраструктуры завершено в 2017 году, сейчас она проходит испытания.

Созданная РКС инфраструктура сейчас позволяет передавать данные через GSM (включая возможности виртуальных операторов сотовой связи (MVNO)), УКВ и по каналам спутниковой связи, обрабатывая до 1,5 млн сообщений в секунду.

Заместитель генерального директора по стратегическому развитию и инновациям РКС Евгений Нестеров: "Сейчас все полеты беспилотников в России носят уведомительный характер. Это препятствует развитию экономики, причем стремительный рост количества беспилотников приводит к тому, что их использование уже физически невозможно контролировать силами управлений воздушного движения. Наше решение позволит максимально автоматизировать процесс применения беспилотных авиационных систем, а также откроет путь новым видам бизнеса в сферах группового управления аппаратами, страхования, оценки последствий ДТП и множестве других".

Благодаря применению созданной в РКС инфраструктуры участники рынка получат возможность "видеть" друг друга в небе и на земле, планировать и согласовывать полеты. Благодаря этому производители, страховые и финансовые компании смогут контролировать условия эксплуатации техники, а государственные органы – получать многомерный анализ информации о динамике каждого объекта или о движении в воздушной зоне.

Создаваемая навигационная инфраструктура придаст новый импульс развитию "умного автострахования": не только на период поездки, но и с учетом анализа текущего трафика, аварийности конкретных участков, актуального качества покрытия, метеоусловий, инфраструктурной обеспеченности и многих других факторов. Также инфраструктура позволит использовать беспилотники для оперативной независимой оценки последствий ДТП на дорогах. Построение высокоточной 3D-модели происшествия можно будет проводить с помощью вызванного ближайшего беспилотника. Эта возможность меняет оценочную деятельность и станет важной мерой в борьбе с заторами на дорогах крупных городов.

Источник: i-russia.ru