Профком "Дагестанской сетевой компании" – в призовой тройке конкурса на звание "Лучшая первичная профсоюзная организация"

Конкуренция была нешуточная, ведь участие в состязании принимали 78 первичных профсоюзных организаций Общественного объединения – "Всероссийский Электропрофсоюз" со всей России.

Главная цель конкурса – повышение роли профсоюзных организаций в деле защиты социально-трудовых прав и интересов ее членов, активное участие в улучшении условий труда и быта и организация отдыха работающих и членов их семей, а также мн. др.

По словам, председателя Первичной профсоюзной организации АО "Дагестанская сетевая компания" Магомеда Самедова, за таким успехом стоит целый год большой и эффективной работы. Для 3 383 членов профсоюза (всего в АО "Дагестанская сетевая компания" работают 3 482 человека) регулярно проводятся различные мероприятия.



Это и конкурсы на лучший детский рисунок ко Дню защиты детей и ко Дню энергетика, лучшего уполномоченного по охране труда, лучшего председателя цехового комитета, лучшего в профессии, лучшую династию энергетиков, лучшую стенгазету по охране труда; это и участие в игре "Брейн-ринг", и в спартакиадах энергетиков - Летней и Зимней.



Профкомом выделяются средства на оказание материальной помощи членам профсоюза, посещение больных, ветеранов – энергетиков ВОВ и Ветеранов Труда энергетики, на материальное поощрение женщин на 8 Марта, работников на Пасху, Уразу-байрам, Курбан-байрам. Кроме того, на проведение корпоративных вечеров, посвященных Дню энергетика, Новому году, 23 февраля, 8 Марта, проведение спортивных соревнований, на поздравление юбиляров; для организации туристических поездок в Дербент, на горно-лыжную базу Чиндирчеро, в Гуниб, Пятигорск, Тбилиси и Баку и др.



Благодаря активной работе профкома Общества, удалось добиться в 2017 году индексации заработной платы.

Все это – лишь малая часть того, что день за днем делают сотрудники Первичной профсоюзной организации АО "Дагестанская сетевая компания", и что позволило им занять третье место в конкурсе всероссийского масштаба. К слову, в призовую тройку также попали профком Невинномысских ГРЭС (Ставропольский край) и Приволжских электросетей (Республика Татарстан).

