Ситуационный мониторинг электроснабжения спортивных объектов чемпионата мира по футболу на базе цифровых технологий

В целях обеспечения бесперебойного электроснабжения спортивных объектов чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года Минэнерго Росси на базе ФГБУ "САЦ Минэнерго России" реализована система контроля надежности электроснабжения объектов на основе телеметрических данных, передаваемых с подстанций, обеспечивающих внешнее электроснабжение всех 12 стадионов чемпионата.

Телесигналы с подстанций передаются в систему САЦ в стандартном протоколе по ГОСТ Р МЭК 60870-5-104. В системе САЦ выполнено моделирование объектов внешнего электроснабжения стадионов с использованием общей информационной модели (CIM-модели) в соответствии с международными стандартами IEC 61970 и IEC 61968. Такие подходы позволяют обеспечить прием и обработку данных с любых систем телемеханики и SCADA, поддерживающих стандартные протоколы, субъектов электроэнергетики.

При возникновении технологических нарушений на объектах электроснабжения стадионов соответствующие телесигналы передаются в систему и автоматически в реальном времени формируют сообщения об отключениях в журнале событий оперативного дежурного Минэнерго с фиксацией времени события, наименования отключившегося оборудования, характеристик обесточенных электроприемников, с звуковой и цветовой индикацией новых событий.

Решения, выработанные при реализации данного проекта, являются очередным шагом по внедрению новых цифровых подходов управления. На практике был опробован прообраз единого цифрового пространства с использованием общей информационной модели объектов сетевой инфраструктуры, единых протоколов, цифровой топологии сети. Результаты и опыт построения цифровой системы надежности электроснабжения будут использоваться как для построения автоматизированных систем определения показателей надежности и качества услуг, оказываемых сетевыми организациями, так и при планировании других проектов по цифровизации отрасли нацеленных, в первую очередь, на внедрение риск-ориентированного управления

В марте этого года по итогам заседания ведомственного координационного органа проектной деятельности под председательством Министра энергетики Российской Федерации Александра Новака был утвержден паспорт ведомственной программы "Цифровая трансформация электроэнергетики России".

Основной целью программы является повышение надежности и эффективности функционирования Единой энергосистемы России путем внедрения риск-ориентированного управления на базе цифровых технологий.

Куратором программы является заместитель Министра энергетики Российской Федерации Андрей Черезов, руководителем программы – директор Департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Евгений Грабчак.