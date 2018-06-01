Устойчивая работа электросетевого комплекса в зоне ответственности МРСК Центра и Приволжья восстановлена

Специалисты ПАО "МРСК Центра и Приволжья" восстановили устойчивую работу электросетевого комплекса Ивановской, Кировской и Рязанской областей, Удмуртской республики и Марий Эл, пострадавших в минувшую среду от ливней, гроз и сильнейших порывов ветра. Электроснабжение потребителей этих регионов обеспечивается в штатном режиме.

Из-за нестабильных погодных условий, в режиме повышенной готовности, продолжают работать специалисты филиалов "Владимирэнерго" и "Нижновэнерго". Несмотря на то, что накануне энергетики завершили аварийно-восстановительные мероприятия по основной сети 6-10 кВ на объектах зоны ответственности данных филиалов, ситуация в Нижегородской и Владимирской областях остается под усиленным контролем. Ведутся работы по обращениям потребителей в сети 0,4 кВ.

Напомним, 30 мая атмосферный фронт, сопровождавшийся грозами, ливнями и порывами ветра до 28 м/с, вызвал ряд технологических нарушений в работе электросетевых комплексов Владимирской, Ивановской, Кировской, Нижегородской и Рязанской областей, Удмуртской республики и Марий Эл.

Причиной перебоев электроснабжения в большинстве случаев являлись падение деревьев и веток на линии электропередачи, а также схлест и обрыв проводов из-за сильного ветра.

К воздействию непогоды в энергокомпании были готовы. В филиалах, на территории которых прогнозировалось ухудшение погоды, был установлен особый контроль за работой энергообъектов и мобилизован оперативно-ремонтный персонал. Это позволило минимизировать негативные последствия. Аварийно-восстановительные бригады незамедлительно реагировали на возникающие технологические нарушения, оперативно выдвигаясь к месту аварии и приступая к ликвидации последствий непогоды. Для оперативного устранения последствий непогоды на помощь коллегам в наиболее пострадавшие регионы дополнительно были направлены 43 бригады из других филиалов МРСК Центра и Приволжья и МРСК Центра.

Всего в ликвидации последствий непогоды принимали участие: 400 бригад, в составе 1222 человек и 449 единиц спецтехники. Энергетики продолжают контролировать метеообстановку во всех регионах и готовы оперативно отреагировать на возможные нарушения в работе электросетевого комплекса. В целях оперативного информирования населения о работе электросетевого комплекса в случае возникновения внештатных ситуаций в ПАО "МРСК Центра и Приволжья" круглосуточно функционирует единый номер Контакт-центра 8-800-100-33-00 (звонок бесплатный).