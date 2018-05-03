 
Подписаться на новости
Отраслевые новости: Выставки, форумы

Для делегатов РМЭФ провели экскурсии на энергетические объекты Санкт-Петербурга

Для делегатов РМЭФ провели экскурсии на энергетические объекты Санкт-Петербурга

7 июня 2018, 17:32
Рубрика: Выставки, форумы
Метки: РМЭФ-2018

Обсудить на форуме

275 просмотров

В рамках Форума состоялись технические экскурсии на "Невский Завод", Завод "ЭЛЕКТРОПУЛЬТ" и Электростанцию № 1 Центральной ТЭЦ.

27 апреля состоялась серия выездных мероприятий для участников VI Российского международного энергетического форума.

Компания "РЭП Холдинг" выступила организатором выездных технических экскурсий на свои промышленные площадки:

  • ЗАО "Невский Завод" — старейшее промышленное предприятие Санкт-Петербурга, ведущее энергомашиностроительное предприятие России.
  • АО "Завод ЭЛЕКТРОПУЛЬТ" — ведущее российское предприятие, разработчик и производитель электротехнического оборудования, систем управления, распределения и регулирования электроэнергии.

В рамках экскурсий участники постелили основные производственные участки, познакомились с технологическими линиями и испытательной базой, а также с инновационными разработками предприятий РЭП Холдинга.

Компания ПАО "ТГК-1 выступила организатором выездной технической экскурсии наЭлектростанцию № 1 Центральной ТЭЦ. Теплоэлектроцентраль обеспечивает электрической и тепловой энергией исторический центр Санкт-Петербурга – объекты культурного наследия, промышленные предприятия, жилые и социально значимые здания, в зоне обслуживания проживают более 500 тысяч человек.

Компания: РМЭФ
Другие новости рубрики Выставки, форумы
В ЦНИИТМАШ прошел всероссийский форум по сварке и родственным технологиям
Чуть больше недели остается до начала третьего всероссийского конгресса
Новые инвестиции и партнеры: что принес первый день Startup Village Фонду
Национальный стандарт
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно