Для делегатов РМЭФ провели экскурсии на энергетические объекты Санкт-Петербурга

В рамках Форума состоялись технические экскурсии на "Невский Завод", Завод "ЭЛЕКТРОПУЛЬТ" и Электростанцию № 1 Центральной ТЭЦ.

27 апреля состоялась серия выездных мероприятий для участников VI Российского международного энергетического форума.

Компания "РЭП Холдинг" выступила организатором выездных технических экскурсий на свои промышленные площадки:

ЗАО "Невский Завод" — старейшее промышленное предприятие Санкт-Петербурга, ведущее энергомашиностроительное предприятие России.

— старейшее промышленное предприятие Санкт-Петербурга, ведущее энергомашиностроительное предприятие России. АО "Завод ЭЛЕКТРОПУЛЬТ" — ведущее российское предприятие, разработчик и производитель электротехнического оборудования, систем управления, распределения и регулирования электроэнергии.

В рамках экскурсий участники постелили основные производственные участки, познакомились с технологическими линиями и испытательной базой, а также с инновационными разработками предприятий РЭП Холдинга.

Компания ПАО "ТГК-1 выступила организатором выездной технической экскурсии наЭлектростанцию № 1 Центральной ТЭЦ. Теплоэлектроцентраль обеспечивает электрической и тепловой энергией исторический центр Санкт-Петербурга – объекты культурного наследия, промышленные предприятия, жилые и социально значимые здания, в зоне обслуживания проживают более 500 тысяч человек.