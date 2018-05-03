Для делегатов РМЭФ провели экскурсии на энергетические объекты Санкт-Петербурга

LEKRON: Репортаж о посещении
7 июня 2018, 17:32
Рубрика: Выставки, форумы
Метки: РМЭФ-2018
В рамках Форума состоялись технические экскурсии на "Невский Завод", Завод "ЭЛЕКТРОПУЛЬТ" и Электростанцию № 1 Центральной ТЭЦ.
27 апреля состоялась серия выездных мероприятий для участников VI Российского международного энергетического форума.
Компания "РЭП Холдинг" выступила организатором выездных технических экскурсий на свои промышленные площадки:
В рамках экскурсий участники постелили основные производственные участки, познакомились с технологическими линиями и испытательной базой, а также с инновационными разработками предприятий РЭП Холдинга.
Компания ПАО "ТГК-1 выступила организатором выездной технической экскурсии наЭлектростанцию № 1 Центральной ТЭЦ. Теплоэлектроцентраль обеспечивает электрической и тепловой энергией исторический центр Санкт-Петербурга – объекты культурного наследия, промышленные предприятия, жилые и социально значимые здания, в зоне обслуживания проживают более 500 тысяч человек.