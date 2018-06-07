Китайская Chinalco увеличит добычу меди в Перу

Китайская корпорация Aluminum Corp of China (Chinalco или Chalco) сообщила о начале работ над проектом расширения мощностей медного рудника Toromocho в центральной части Перу. Стоимость проекта оценивается в $1,3 млрд.

Как заявляет Chinalco, к 2020 г. производительность рудника увеличится на 45% по сравнению с текущими показателями и достигнет около 300 тыс. т меди в концентрате в год. В результате предприятие станет крупнейшим медным проектом Chinalco за пределами КНР.

Всего резервы месторождения Toromocho насчитывают более 1,5 млрд. т руды со средним содержанием меди 0,48%. Кроме того, на этом предприятии также получают серебро и молибден.

Хотя Chinalco сокращает свои медедобывающие мощности в Китае, за рубежом она, очевидно, собирается развивать это направление. Рудник Toromocho был введен ею в эксплуатацию в 2013 г., а проект расширения его мощностей был предварительно утвержден еще в ноябре 2016 г.

ИИС "Металлоснабжение и сбыт"