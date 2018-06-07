МРСК Центра реализует инвестиционную программу 2018 года с опережением плановых показателей

В ПАО "МРСК Центра" подвели итоги реализации инвестиционной программы за 4 месяца 2018 года. В указанный период компания ввела в работу 47 МВА мощности, что на 8,5% превышает плановое значение, и 614 километров линий электропередачи, перевыполнив план по этому показателю на 4%. Объем финансирования программы в январе-апреле составил 3,3 млрд рублей. 1,58 млрд рублей было направлено на техническое перевооружение и реконструкцию, 1,63 млрд рублей – на строительство новых и расширение существующих объектов

Документ предусматривает строительство и модернизацию в регионах деятельности МРСК Центра (11 субъектов Центрального федерального округа) целого ряда крупных и значимых энергообъектов. Один такой проект уже завершен весной в Белгородской области: здесь компания провела комплексную реконструкцию подстанции 110/10 кВ "Шеино", включавшую увеличение мощности и модернизацию всего электросетевого оборудования энергообъекта. Реконструкция "Шеино" была связана с необходимостью обеспечения электроснабжения двух новых крупных молочно-товарных ферм молочной компании "Северский донец" (входит в крупный региональный агрохолдинг "Зеленая долина) с общим объемом планового потребления 2,4 МВт. Для этого энергетики также построили 10 километров ЛЭП и установили две комплектные трансформаторные подстанции. Помимо объектов "Зеленой долины", подстанция "Шеино" питает 13 населенных пунктов Корочанского района, объекты социальной инфраструктуры и жизнеобеспечения, промышленные и сельскохозяйственные предприятия.

В течение года МРСК Центра планирует реконструировать в Белгородской области еще целый ряд крупных энергообъектов. В их числе подстанция 110 кВ "Промышленная" в Старом Осколе и подстанция 35/10 кВ "Роговатое" в Старооскольском районе. На обоих объектах предусмотрена полная модернизация оборудования. Подстанция "Промышленная" питает ряд крупных предприятий Старого Оскола, в том числе кондитерскую фабрику "Славянка" (входит в один из крупнейших российских кондитерских холдингов "Славянка) и молочный комбинат "Авида", являющийся одним из лидеров по производству молока в регионе. От подстанции "Роговатое" запитаны восемь тысяч потребителей Старооскольского района, включая животноводческий комплекс "Оскольский бекон" (входит в агрохолдинг "Промагро", являющийся одним из крупнейших производителей свинины в Черноземье).

Одним из наиболее масштабных проектов инвестпрограммы МРСК Центра в этом году станет строительство в Воронежской области подстанции 110/10 кВ "Спутник". Новый центр питания закрытого типа с трансформаторами 2х40 МВА будут возводить в северной части Воронежа, где планируется массовое строительство многоэтажных жилых домов с развитой социальной инфраструктурой. "Спутник" включен в перечень электросетевых объектов, рекомендуемых к вводу (реконструкции, техперевооружению) Схемой и программой перспективного развития электроэнергетики Воронежской области на 2018-2022 гг. До конца 2018 года планируется возвести здание подстанции, завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию намечены на конец 2019 года.

Еще один включенный в программу развития региональной электроэнергетики объект инвестпрограммы МРСК Центра – подстанция 110/35/10 "Вязьма-1" в Смоленской области. На подстанции, которая обеспечивает электроснабжение потребителей восточной части региона, включая крупные промышленные предприятия, ведутся работы по увеличению мощности и модернизации оборудования. Завершить их планируется в третьем квартале 2018 года. Реконструкция "Вязьмы-1", помимо общего повышения надежности энергоснабжения, создаст условия для присоединения к сетям новых потребителей.

В Тамбовской области МРСК Центра планирует строительство линий электропередачи, от которых, в частности, будут запитаны объекты АПК и образовательной сферы. В Жердевском, Токаревском, Сампурском и Знаменском районах для присоединения 11 площадок свиноводческого комплекса ООО "Тамбовский бекон" будет построена 53-километровая двухцепная воздушная линия (ВЛ) 35 кВ. В Никифоровском районе энергетики возведут участок ВЛ протяженностью 14 км, чтобы подключить к сетям комплекс по приемке, очистке и сушке зерновых и масличных культур ООО "Брахросагро" - агропромышленного предприятия, инвестором которого является владелец немецкой сталелитейной компании "Reiner Brach GmbH" Райнер Брах. В городе-наукограде Мичуринске 11 км линий 10 кВ построят для подключения филиала "Школы - научно-технологического центра им. И.В. Мичурина". К настоящему времени по всем упомянутым проектам уже выполнено более половины работ.

В Курской области компания обеспечит электроснабжение нового высокотехнологического мясоперерабатывающего комплекса с годовой мощностью производства 185 тысяч тонн, возведенного в поселке Линец Железногорского района компанией "АгроПромкомплектация - Курск". Для этого энергетики построят 16-километровое ответвление ВЛ-35 кВ Троицкая – Воропаево. "АгроПромкомплектация - Курск" (входит в ГК "АгроПромкомплектация") – один из ведущих производителей свинины в регионе, создавший здесь полноценный кластер, ориентированный на производство мяса, от собственных полей и элеватора до передового комбикормового завода и свиноводческих комплексов.

Две значимые линии 110кВ будут реконструированы в Липецкой области. Линия "Лебедянь левая/правая" обеспечивает электроснабжение Лебедянского, Данковского и Краснинского районов, линия "Донская" питает Задонский район. На обоих объектах модернизация будет проводиться с использованием инновационного оборудования.

Реализация инвестиционной программы МРСК Центра способствует дальнейшему повышению качества и надежности электроснабжения потребителей 11 субъектов Центрального федерального округа, и в значительной степени содействует социально-экономическому развитию этих регионов.