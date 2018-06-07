Международная инициатива по энергоэффективности городов расширяет состав участников

Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Антон Инюцын в рамках Межминистерской встречи по чистой энергии провел ряд двусторонних встреч по обсуждению возможностей для кооперации и дальнейшему продвижению Инициативы по энергоэффективности и устойчивому развитию городов, которая была запущена Россией совместно с Кореей в 2017 году.

Антон Инюцын встретился с Директором Nordic Energy Research Хансом Йоргином Кохом и с Директором по региональному развитию С40 Саймоном Хансеном.

Стороны обсудили дальнейшее развитие Инициативы, необходимость гармонизации статистических показателей по развитию городов в различных странах, создание и наполнение международных баз данных лучшими городскими практиками, проведение международного бенчмаркинга, а также возможности по популяризации энергоэффективного образа жизни.

По итогам встреч участники выразили заинтересованность в дальнейшем развитии и продвижении Инициативы. Nordic Energy Research объявили о присоединении к Инициативе в качестве партнера. Кроме того, участники встреч обозначили возможное участие глав организаций в Российской Энергетической Неделе, Саммите мэров и Фестивале энергосбережения #ВместеЯрче.