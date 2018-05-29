На Петрозаводской ТЭЦ пройдет летняя ремонтная кампания

Петрозаводская ТЭЦ остановит оборудование с 7 по 21 июня 2018 года для проведения ремонтной программы в соответствии с графиком, утверждённым администрацией города.

Энергетики планируют ремонт запорно-регулирующей арматуры, градирен и дымовой трубы, ремонт и замену трубопроводов котлотурбинного цеха. Также пройдут работы на теплотрассах – ремонт тепловых камер с заменой железобетонных конструкций, ревизия запорно-регулировочной арматуры и другого теплосетевого оборудования.

В период летнего отключения начнется реконструкция магистральной тепловой сети с заменой участка трубопровода длиной 88 метров.

— Ремонт основного оборудования и реконструкция теплосетевого хозяйства нацелены на повышение надежности снабжения потребителей тепловой энергией в осенне-зимний период. Во время летнего останова выполняются работы, которые невозможно провести на действующем оборудовании, – рассказал Александр Вдовиченко, директор Петрозаводской ТЭЦ ПАО "ТГК-1". — Реконструкция тепломагистрали продолжится и после планового останова ТЭЦ. Для снабжения потребителей горячей водой будет сооружена временная тепловая сеть.

На летний период также запланированы профилактические работы на теплотрассах и гидравлические испытания.