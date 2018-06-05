Павел Завальный: "Санкционное давление в сфере энергетики потенциально угрожает энергетической безопасности всего мира. Парламенты стран мира должны объединить усилия, чтобы не допустить этого". Об этом председатель комитета Государственной Думы по энергетике заявил, выступая на секции "Законодательное обеспечение развития мировой экономики в XXI веке: направления, технологии ресурсы" Международного форума "Развитие парламентаризма" в Москве.

Сегодня в мире происходят процессы, которые несут угрозу обеспечению мировой энергетической безопасности. Речь идет не об объективных процессах глобализации энергетических рынков, усиления турбулентности, ужесточения конкуренции между видами и производителями энергоресурсов. Санкционное давление не только на Россию, но прежде всего, на нее, по сути, является проявлением недобросовестной конкуренции со стороны одного из доминирующих участников мировой экономики – США. Оно фактически бьет по ключевым условиям обеспечения глобальной энергобезопасности, таким как прозрачность, предсказуемость и стабильность мировых энергетических рынков; благоприятный инвестиционный климат в энергетической сфере; распространение передовых технологий в энергетике, повышение энергоэффективности и энергосбережения; обеспечение безопасности инфраструктуры и так далее.

"Таким образом, перспективы стабильного развития всего человечества ставятся под угрозу ради геополитических и коммерческих выгод одного, пусть и мощного государства. Полагаю, это недопустимо" - уверен парламентарий.



При этом, действуя таким образом, США и его партнеры грубо нарушают нормы ВТО. Требуются солидарные усилия мирового сообщества, парламентов разных стран для более четкого определения правил игры, ужесточения правил ВТО, недопущения недобросовестной конкуренции и санкционного давления в энергетике.

"Основой международных отношений в сфере энергетики на благо будущего человечества должно быть многостороннее инвестиционное, производственное и технологическое сотрудничество при реализации перспективных проектов во всех регионах мира. Также необходимо развитие международной кооперации при реализации проектов по расширению транспортной инфраструктуры, ориентированных на диверсификацию экспортных потоков и развитие рынков", - заявил Завальный.