Потребление электроэнергии в Ленинградской энергосистеме в мае 2018 года снизилось на 2,6 % по сравнению с маем прошлого года

По оперативным данным Филиала АО "СО ЕЭС" "Региональное диспетчерское управление энергосистемы г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области" (Ленинградское РДУ), потребление электроэнергии в энергосистеме г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области в мае 2018 года составило 3430,0 млн кВт*ч, что на 2,6 % меньше объема потребления за аналогичный месяц 2017 года. Это в основном связано с более высокой температурой наружного воздуха. В мае текущего года в двух регионах она составила в среднем 14,7 °С, что на 5,8 °С выше температуры мая 2017 года.

Выработка электроэнергии электростанциями энергосистемы г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области в мае 2018 года составила 4294,9 млн кВт*ч, что на 0,4 % больше, чем в мае 2017 года.

Потребление электроэнергии в январе – мае 2018 года составило 20597,6 млн кВт*ч, что на 2,7 % больше объема потребления за аналогичный период 2017 года.

Электростанции энергосистемы г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области с января по май 2018 года выработали 27819,0 млн кВт*ч электроэнергии, что на 5,8 % больше выработки за аналогичный период 2017 года.

Выдача электроэнергии из энергосистемы г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области по межсистемным линиям электропередачи за январь – май 2018 года составила 7221,4 млн кВт*ч, в том числе по межгосударственным линиям передано 2614,8 млн кВт*ч. В мае этот показатель составил 865,0 млн кВт*ч, в том числе по межгосударственным линиям передано 336,0 млн кВт*ч.

