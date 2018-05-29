"Псковэнерго" повысит наблюдаемость высоковольтных подстанций

Филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" "Псковэнерго" планирует за лето установить новые автоматизированные системы сбора и передачи информации на подстанциях 110-35 кВ. Ввод в работу необходимого оборудования позволит повысить эффективность диспетчерско-технологического управления энергообъектов, обеспечивающих электроснабжение потребителей практически во всех районах области.Новая аварийно-предупредительная телесигнализация устанавливается в рамках программы повышения надежности и наблюдаемости подстанций ПАО "МРСК Северо-Запада". Система обеспечит возможность удаленного мониторинга работы высоковольтных питающих центров путем передачи таких основных телесигналов, как "Земля в сети", "Общая авария", "Открытие двери" и "Общая неисправность" на диспетчерские пункты и в Центр управления сетями "Псковэнерго".Как пояснил начальник службы автоматизированных систем технологического управления Андрей Шрамко, внедрение автоматизированных систем мониторинга позволит оперативному персоналу эффективнее следить за состоянием оборудования подстанций и своевременно принимать меры по устранению неисправностей.Затраты "Псковэнерго" на закупку необходимых комплектов телемеханики для 103 подстанций 35-110 кВ составят 6,8 млн рублей (с НДС).