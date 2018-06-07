Путин: Рост цен на бензин - результат неточного регулирования в сфере энергоресурсов

Нынешний рост цен на бензин является результатом неточного регулирования в сфере энергоресурсов, заявил президент Владимир Путин в ходе "прямой линии".

По его словам, рост цен на бензин недопустим. Правительство и Федеральная антимонопольная служба будут следить за ценами, сказал Путин.

"Вы должны были обратить внимание на то, что правительство уже приняло ряд решений, которые призваны решить эту задачу. Я согласен: то, что сейчас происходит, это недопустимо, это неправильно", — сказал он.

Глава Минэнерго Александр Новак, которому позвонили в ходе "прямой линии" для разъяснения ситуации, заявил, что в настоящее время рост цен на бензин, который в мае составил 5,6%, остановлен благодаря срочным фискальным мерам.

По словам министра, правительство предлагает повысить экспортную пошлину на нефтепродукты для стабилизации цен, вскоре представит соответствующий документ.

Он также сообщил, что все нефтекомпании выполняют свои обязательства по стабилизации цен на внутреннем рынке на топливо.

Путин в свою очередь заявил, что поддержит законопроект по повышению пошлин на нефтепродукты.

В последнее время в России резко возросли цены на нефтепродукты. Так, по данным Росстата, в апреле производители подняли цены на бензин на 13% по сравнению с мартом (год назад за аналогичный период рост был 4,9%), а уже в мае среднероссийские розничные цены на бензин в течение двух недель подряд превысили уровни в 41 и 42 рубля за литр. Для стабилизации ситуации с ценами на топливо на внутреннем рынке власти РФ планируют снизить акцизы на бензин на 3 тысячи рублей за тонну и на дизтопливо на 2 тысячи рублей за тонну задним числом с 1 июня. Кроме того, планируется не повышать их на 700 рублей с 1 июля, как было запланировано изначально.

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак в конце мая провел совещание с крупнейшими нефтяными компаниями страны, на котором была достигнута договоренность зафиксировать цены на бензин и дизтопливо на уровне 30 мая. Основные нефтекомпании в целом выполняют договоренности о фиксации цен на бензин в рознице, сообщал в среду журналистам представитель вице-премьера Илья Джус.

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