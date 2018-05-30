Работники Костромаэнерго провели рейд по выявлению хищений электроэнергии в Костроме

Энергетики филиала ПАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" продолжают проводить рейды по выявлению и пресечению безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии. Очередной рейд прошел в Костроме. Специалисты управления учета электроэнергии и отдела безопасности филиала проверили приборы учета электроэнергии у юридических лиц и потребителей-граждан, провели с ними профилактические беседы о необходимости соблюдения правил электробезопасности.

В ходе проверки были выявлены факты хищения электроэнергии в частном жилом секторе. Так, один из нерадивых потребителей решил сэкономить на оплате за электричество путем раздвоения кабеля до прибора учета, то есть сделал отвод, который не учитывается. В отношении нарушителя составлен акт, согласно которому будет произведен расчет объемов неучтенного потребления электроэнергии в соответствии с нормами, установленными законодательством.

Всего за первые 4 месяца специалисты Костромаэнерго выявили 274 фактов незаконного потребления электрической энергии общим объемом 5,28 млн. Вт*ч.

Энергетики напоминают, что законодательство предусматривает строгое наказание в отношении энерговоров. В случае выявления факта хищения нарушитель не только должен компенсировать ущерб электросетевой компании, но и может быть привлечен к уголовной или административной ответственности. В соответствии со статьей 7.19 КоАП РФ за самовольное подключение к электрическим сетям и использование электроэнергии предусмотрен административный штраф: для граждан до 15 тысяч рублей, а для юридических лиц до 200 тысяч. А в случае причинения крупного ущерба виновному грозит уже уголовная ответственность с наказанием от крупного штрафа до лишения свободы на срок до двух лет со штрафом.

Самовольные подключения могут стать причиной технологических нарушений в работе энергосистемы. Также от преступных действий похитителей электроэнергии страдают и добросовестные потребители: из-за краж происходят перепады напряжения в сети, выходит из строя бытовая техника, повышается вероятность аварий, пожаров и несчастных случаев.

Сообщить об известных вам фактах хищения электрической энергии можно по телефону круглосуточной прямой линии энергетиков 8-800-50-50-115, звонок бесплатный. Также можно оставить обращение на сайте компании www.mrsk-1.ru или отправить информацию на электронный ящик vorunet@mrsk-1.ru.