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Швеция одобрила строительство газопровода "Северный поток — 2"

Швеция одобрила строительство газопровода Северный поток — 2

7 июня 2018, 17:52
Рубрика: В мире
Метки: ГАЗПРОМ, СЕВЕРНЫЙ ПОТОК 2

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Правительство Швеции одобрило заявку компании Nord Stream 2 AG на строительство "Северного потока — 2", сообщил министр промышленности и инноваций страны Микаель Дамберг на пресс-конференции.

Речь идет об участке газопровода из России в Германию по дну Балтийского моря. Заявку подали в апреле прошлого года.

Швеция стала третьей страной, выдавшей разрешение на строительство. Ранее это сделали Германия и Финляндия.

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью в 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком".

РИА Новости

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