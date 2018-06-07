Швеция одобрила строительство газопровода "Северный поток — 2"

Правительство Швеции одобрило заявку компании Nord Stream 2 AG на строительство "Северного потока — 2", сообщил министр промышленности и инноваций страны Микаель Дамберг на пресс-конференции.

Речь идет об участке газопровода из России в Германию по дну Балтийского моря. Заявку подали в апреле прошлого года.

Швеция стала третьей страной, выдавшей разрешение на строительство. Ранее это сделали Германия и Финляндия.

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью в 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком".

РИА Новости