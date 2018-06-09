Бизнес требует донастроить ГИС ЖКХ

Комиссия по ЖКХ Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) предлагает приостановить действующие положения об административной ответственности за неразмещение сведений в государственном агрегаторе коммунальной информации — ГИС ЖКХ до 1 января 2019 года. В союзе ссылаются на то, что функционал системы зачастую не обеспечивает возможности исполнения этой обязанности. В Министерстве цифрового развития считают, что система работает стабильно, и исключают возможность отсрочки санкций.

Как стало известно “Ъ”, бизнес вновь пытается добиться отсрочки ответственности за неразмещение сведений в ГИС ЖКХ — поправки в КоАП разработаны комиссией РСПП по ЖКХ и за подписью президента объединения Александра Шохина направлены в Госдуму, профильному вице-премьеру Виталию Мутко и в Минстрой.

С середины прошлого года все организации в сфере ЖКХ должны размещать информацию в ГИС ЖКХ — с 1 января 2018 года введены штрафы за неисполнение этой обязанности (впрочем, уже в апреле их снизили). Сейчас физлицам за неразмещение данных может грозить предупреждение или штраф до 5 тыс. руб., должностным — до 10 тыс. и до 20 тыс. руб. при повторном нарушении.

Комиссия РСПП предлагает приостановить действие санкций за неразмещение информации в системе до 1 июля 2019 года — к этому времени система и ответственность будут введены также в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе (сейчас они выведены из-под требований работы с ГИС). Кроме того, в документе предусматривается придание этому приостановлению обратной силы, то есть отмены санкций за совершенные ранее нарушения. Свое предложение в бизнес-объединении объясняют результатами проведенного технического аудита системы, в частности ее "функционал зачастую не обеспечивает возможность исполнения обязанностей по размещению информации".

Среди ключевых замечаний — сбои в работе системы (до 19% времени в месяц она находится в нерабочем состоянии в связи с регламентными работами), а также "крайне неравномерная и непредсказуемая" скорость загрузки информации. Так, указывается в документе, данные одного поставщика загружались в ГИС ЖКХ в 120 раз медленнее, чем сопоставимый объем другого поставщика. Отсутствие возможности прогнозировать длительность загрузки, отмечается в отчете, приводит к высоким рискам нарушения предельных сроков ее предоставления, а это административное правонарушение, которое является основанием для штрафов. "Поставщики информации на этот риск не могут никак повлиять",— говорится в документе.

"Такое чувство, что комиссия РСПП по ЖКХ в данном случае представляет интересы одной всем известной компании в сфере энергетики",— заявил “Ъ” заместитель главы Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Михаил Евраев. По его словам, сейчас существует проблема перекоса тарифов, и в ГИС ЖКХ это будет видно, что затрагивает финансовые интересы существующих монополий и поэтому их озабоченность и тревога понятны. "Конечно, ни о какой отсрочке ответственности за неразмещение информации в системе и речи быть не может — это предложение направлено на развал проводимой реформы",— заверил чиновник. Система работает стабильно, без каких-либо сложностей, уверен он, а "все разговоры о том, что есть какие-то "большие проблемы", являются не более чем разговорами и желанием данный проект развалить". По данным министерства, в ГИС ЖКХ уже работает 90 тыс. организаций отрасли, региональные и муниципальные органы власти, "личные кабинеты" получили 2,5 млн граждан.

В Минстрое, впрочем, “Ъ” подтвердили, что к ГИС ЖКХ есть ряд справедливых нареканий. "В том числе поэтому мы инициировали независимый аудит работы системы, с учетом результатов которого временная приостановка ответственности (до полноценной донастройки) может быть разумной",— заявили в ведомстве.

Как отмечает гендиректор ассоциации "ЖКХ и городская среда" Алексей Макрушин, ГИС — система "важная и нужная, но пока к ней есть большое количество вопросов, которые необходимо оперативно решать, прежде чем вводить штрафы". По его словам, контролирующие органы действуют формально, не разбираясь, по чьей вине не внесены данные в ГИС ЖКХ. "Обжаловать такие штрафы весьма проблематично: возникает вопрос, как зафиксировать, по чьей вине произошла ошибка",— говорит эксперт.

Коммерсант