Делегация Орловского кабельного завода посетила выставку "Город Света"

Город Света- это первая специализированная выставка продукции и услуг в сфере электротехники, проводимая Ассоциацией "Русский Свет" совместно с партнерами-поставщиками для своих клиентов-юридических лиц.

7 июня мы побывали гостями на такой выставке и почувствовали себя полноправными гражданинами "Города Света".



Получив план мероприятий выставки и именные бэйджи, представители Орловского кабельного завода посетили презентационные площадки поставщиков продукции, где оценили представленные новинки и хиты продаж электротехники для предприятий рознично и оптовой торговли.

Не обошли стороной увлекательные демонстрации новой продукции, мастер-классы, лекции-презентации и семинары от партнеров мероприятия.

После выставки, делегация Орловского кабельного завода во главе директора по маркетингу Кузьминова Сергея Сергеевича выразили свою честную позицию в российской и мировой практике продвижения собственного производства в соответствии с законодательством, обеспечив качественный презентационный показ полного цикла работы по изготовлению продукции Орловского кабельного завода и завода PlastCraft своим деловым партнерам.

Это послужило благоприятной средой и доверием в деловых переговорах среди участников рынка, главной темой которых стало создание полного удовлетворения требований и запросов покупателя кабельно-проводниковой продукции Орловского кабельного завода и завода по производству пвх-пластикатов PlastCraft.