Энергетики АО "Чеченэнерго" готовы к встрече сборной Египта по футболу, которая проведет открытую тренировку для зрителей

Главный инженер АО "Чеченэнерго" (входит в ГК "Россети") Ильяс Цуев принял участие в совещании по вопросу готовности инфраструктурных объектов к Чемпионату мира по футболу FIFA-2018, которое прошло в министерстве промышленности и энергетики Чеченской Республики.

На совещании также присутствовали заместитель министра профильного ведомства Нуради Сангариев, представители министерства по физической культуре и спорту ЧР, мэрии г. Грозного, ФГУП "Вайнах Авиа", гостиницы "The Local Hotel Grozny" и ГАУ "Ахмат Арена". Обсуждали степень готовности к приему сборной Египта по футболу и обеспечению спортивных и инфраструктурных объектов бесперебойным электро- и водоснабжением, а также водоотведением в период проведения Чемпионата мира по футболу FIFA-2018. В ходе заседания были заслушаны доклады ответственных лиц о состоянии каждого из задействованных в мероприятии объектов, внесены соответствующие поправки.

"Энергетиками выполнен комплекс работ, направленных на повышение надежности функционирования подстанции РП-26, обеспечение качественным электроснабжением спорткомплекса и гостиницы. Приняты все меры для бесперебойной подачи электроэнергии. Приведены в готовность резервные источники питания", - отметил Ильяс Цуев, главный инженер АО "Чеченэнерго".

Уже в это воскресенье, 10 июня, сборная Египта по футболу выйдет на поле в Грозном. На стадионе "Ахмат Арена" футболисты страны пирамид проведут открытую тренировку для зрителей. В рамках Чемпионата мира по футболу FIFA-2018, финальная часть которого впервые в истории пройдет в России, в Грозном будет размещаться сборная Египта, ожидается приезд представителей СМИ и болельщиков из этой страны.

В связи с этим городскими службами Грозного проведена необходимая подготовительная работа по благоустройству и приведению в надлежащий вид всех дорог и объектов, в том числе, частных домов по пути возможного следования команды. Также в столице Чеченской Республики установлены указатели объектов на русском и английском языках.

В дополнение к этому владельцев городских гостиниц и хостелов, их число равно 21 и 4 соответственно, а также мест общепита, мэрия Грозного призвала к строгому соблюдению санитарных норм гигиены, качественному обслуживанию клиентов.