Футбольное первенство как новая точка отсчета для развития регионов

Генеральный директор ПАО "МРСК Юга" Борис Эбзеев принял участие в выездном совещании на стадионе "Ростов-Арена", которое провел заместитель министра энергетики Российской Федерации Андрей Черезов.

Участники обсудили вопросы обеспечения надежного и бесперебойного электроснабжения объектов, задействованных в проведении чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в Ростове-на-Дону. Заместитель министра подчеркнул, что организовано взаимодействие с собственниками стадионов чемпионата мира по эксплуатации сетей внешнего и внутреннего электроснабжения стадионов, эксплуатировать электроустановки стадионов будет квалифицированный персонал, проведено комплексное опробование схем внутреннего электроснабжения с переходом на резервное питание от РИСЭ, установленных на стадионах, осуществлена проверка готовности объектов электросетевого хозяйства к обеспечению бесперебойного электроснабжения спортивных и инфраструктурных объектов чемпионата мира по футболу 2018 года в Ростовской области.

К мировому футбольному первенству в городах Ростов-на-Дону и Волгоград энергетическую инфраструктуру готовила компания МРСК Юга – за несколько лет построены новые подстанции, реконструированы действующие, увеличена трансформаторная мощность, капитальным ремонтам подверглись кабельные и воздушные линии электропередачи. Обеспечивать бесперебойное и качественное энергоснабжение всех этапов самого футбольного первенства и сопутствующей инфраструктуры будут 800 специалистов компании.

Инвестиции в электросетевую инфраструктуру при подготовке к мундиалю руководство компании оценивает как возможность раздвинуть горизонты – региона, города, возможностей, перспектив.

Борис Эбзеев, генеральный директор ПАО "МРСК Юга":

Футбольное первенство - это новая точка отсчета для регионов нашего присутствия. Потенциал новых энергообъектов однозначно востребован в среднесрочной перспективе. Они создавались не для единственного, хоть и столь масштабного события. Совершенствование энергетической инфраструктуры уже сейчас позволило перераспределить загрузку питающих центров, создать возможности для дальнейшего развития прилегающих территорий. Соответственно, есть все условия для освоения территорий, привлечения сюда инвесторов. Раньше высокая загрузка питающих центров не позволяла нам осуществлять техприсоединение энергоёмких предприятий в этих районах.

Ростову, например, уже тесно в своих границах, требуется развитие и расширение территорий. Левобережная часть Ростова и территории-спутники давно испытывают дефицит энергетической мощности, что мешало донской столице развиваться в этом направлении. Предполагается, что после окончания чемпионата мира подстанция "Спортивная" выступит основным питающим центром для перспективного развития левобережья, куда руководство Ростовской области уже давно планирует сместить значительную часть городской активности. Мы, в свою очередь, сняли ограничения по энергомощности.

Тот же эффект ожидается и в районе нового аэропортового комплекса, где мы увеличили мощность подстанции АС-10. Она полностью обеспечивает электроснабжение "Платова", Ростовского логистического центра ФГУП "Почта России", системы водоснабжения аэропорта и прилегающих населенных пунктов. Резерв мощности достаточен еще для нескольких крупных предприятий.

В Волгограде в ходе реконструкции подстанции "ТДН" заменено практически все морально и физически устаревшее оборудование, увеличена мощность. Подстанция находится в городской черте, у подножия Мамаева Кургана – месте не только живописном, но еще и историческом. Поэтому немаловажно, что она стала более экологичной, значительно увеличились межремонтные сроки. Стадион и подстанцию связали подземные кабельные линии. После завершения чемпионата мощности подстанции дадут дополнительные возможности для жилищного строительства и развития близлежащих предприятий.

Кроме того, проложены километры кабельных и воздушных линий, где-то пришлось преодолевать сложности с рельефом. Например, сваи для "Спортивной" приходилось вбивать на глубину 40 метров, а для части кабельных линий применялась технология горизонтально-направленного бурения – под полотном новой автомобильной развязки и под руслом реки Дон. При всей сложности работ не было допущено ни одного аварийного отключения оборудования и погашения потребителей.