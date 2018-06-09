"МРСК Урала" "зарядит" энергией польскую экспедицию "Без следа"

Энергетики ОАО "МРСК Урала" (входит в Группу компаний "Россети") обеспечат доступ к электрическим зарядным станциям и энергообъектам исследователю Мареку Каминскому, который едет из Польши в Японию на электромобиле Nissan LEAF в рамках экологической экспедиции "Без следа" ("No trace"). Основная цель экспедиции – показать, что путешествие по миру на электромобиле уже не экстрим, при этом такое путешествие не наносит никакого вреда планете.

На всем пути следования по территории России ПАО "Россети" и ее дочерние компании (в Пермском крае и Свердловской области – ОАО "МРСК Урала") обеспечивают для путешественника доступ к зарядным станциям.

Экспедиция Марека Каминского "Без следа" стартовала 6 июня 2018 года из Москвы. К середине следующей недели он доберется до Урала. Марек Каминский своим путешествием хочет доказать всем, что можно передвигаться по миру с помощью современных технологий, одновременно заботясь об окружающей среде.

"Экспедиция "Без следа" - это путь через Калининградскую область, Литву, Латвию, Россию, Монголию, Китай, Южную Корею и до самой Японии. Все нюансы экспедиции - т.е. питание, экипировка, зарядка электромобиля и туристическая активность - основаны на инновационных технологиях сохранения природы" - говорит Марек Каминский.

Маршрут по территории "МРСК Урала" проходит, в том числе через Очер, Пермь, Ачит, Екатеринбург, Талицу и дальше в Тюменскую область. Энергетики компании "МРСК Урала" позаботились о том, чтобы автомобиль польского путешественника был "заряжен" на 100%. Так, в Пермском крае путешественник может "заправить" свой электрокар в районе города Очер на участке трассы М 7 "Пермь – Казань" есть электрозарядная станция (ЭЗС). В самой Перми также есть ЭЗС на шоссе Космонавтов рядом с новым терминалом международного аэропорта "Большое Савино". В районе Ачита на трассе "Екатеринбург – Пермь" путешественник пополнит запас энергии также на электрозарядной станции. В Талице польскому исследователю будет обеспечена зарядка от действующих энергообъектов "МРСК Урала". В Екатеринбурге путешественник сможет зарядить свой электрокар на заправке в центре города – возле здания АО "ЕЭСК".

Кроме обеспечения потребности в энергии, специалисты "МРСК Урала" предусмотрели для Марека Каминского небольшую культурную программу, чтобы познакомить путешественника с историей и архитектурой уральских городов.

Отметим, что компания "МРСК Урала" активно развивает сеть электрических зарядных станций в Свердловской, Челябинской областях и Пермском крае. В этом году будет открыто еще пять ЭЗС: по две в Пермском и Челябинском регионах и одна на Среднем Урале.