Немецкий поставщик автомобильных комплектующих инвестирует в новое предприятие в Литве

Компания Baltijos Eukutecas (Германия), поставщик автомобильных жгутов проводов, инвестирует 1,5 миллионов евро в создание нового производства в свободной экономической зоне в городе Клайпеда, Литва. В своём заявлении в апреле текущего года управление клайпедской свободной экономической зоной сообщило, что производство будет запущено через три месяца, для чего будут созданы 80 рабочих мест.

Компания Baltijos Eukutecas – производитель, специализирующийся на выпуске электрических проводных систем, в том числе кабелей и проводов для различных устройств, при этом основной объём выпускаемой продукции предназначается для автомобильного сектора. Глава компании заявил, что передислокация производства в Литву объясняется привлекательной средой для ведения бизнеса, а также пространством и гибкостью условий для роста.

Новое производство будет организовано на территории производственно-административного комплекса FlexStart в свободной экономической зоне города Клайпеда. Производственные помещения нового предприятия будут занимать 6000 м2, административные помещения – 1400 м2.

Компания Baltijos Eukutecas уже является активным поставщиком для одной из расположенных в свободной экономической зоне Клайпеда компаний – производителя электрических автобусов Dancer Bus.

