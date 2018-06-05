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Новости компаний

ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" поздравляет Всех с праздником - Днем России!

ОАО НП ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ поздравляет Всех с праздником - Днем России!

9 июня 2018, 16:48
Рубрика: Новости компаний
Метки: ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ

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Примите сердечные поздравления с главным государственным праздником - Днем России!

Этот праздник символизирует мощь и величие государства российского, глобальную национальную идею и единение народов вокруг нее. Он вызывает неподдельную гордость за наше славное прошлое и общую ответственность за достойное будущее страны. И нам, сегодняшним, предстоит еще многое сделать, чтобы наши дети и внуки жили в процветающей державе. Мы уверены, гражданам современной России это по силам!

Поэтому, от всей души желаем всем успехов в добрых делах и начинаниях на благо нашей любимой Родины. Крепкого здоровья, счастья и благополучия!

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ"
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