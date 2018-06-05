ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" поздравляет Всех с праздником - Днем России!

Примите сердечные поздравления с главным государственным праздником - Днем России!

Этот праздник символизирует мощь и величие государства российского, глобальную национальную идею и единение народов вокруг нее. Он вызывает неподдельную гордость за наше славное прошлое и общую ответственность за достойное будущее страны. И нам, сегодняшним, предстоит еще многое сделать, чтобы наши дети и внуки жили в процветающей державе. Мы уверены, гражданам современной России это по силам!

Поэтому, от всей души желаем всем успехов в добрых делах и начинаниях на благо нашей любимой Родины. Крепкого здоровья, счастья и благополучия!