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Орловский кабельный завод поздравляет всех с Днем России

12 июня – День России! Орловский кабельный завод поздравляет всех с этим праздником и желает, чтобы каждый житель нашей планеты мог быть уверен в качестве и безопасности электрического кабеля в своем доме.

Поскольку надежность и ответственность важный показатель производителей в кабельно-проводниковой индустрии, Орловский кабельный завод – один из ведущих компаний, преуспевшая в этом направлении.

"Кабель, которому можно доверять" – слоган, который подтверждает действие производимой продукции Орловского кабельного завода.

Мы и дальше будем выпускать продукцию высокого качества на радость нашим потребителям, которая сделает этот мир лучше, и спокойнее.

С праздником!

Компания: ЗАО "Орловский кабельный завод"
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