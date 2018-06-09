Орловский кабельный завод поздравляет всех с Днем России

12 июня – День России! Орловский кабельный завод поздравляет всех с этим праздником и желает, чтобы каждый житель нашей планеты мог быть уверен в качестве и безопасности электрического кабеля в своем доме.



Поскольку надежность и ответственность важный показатель производителей в кабельно-проводниковой индустрии, Орловский кабельный завод – один из ведущих компаний, преуспевшая в этом направлении.



"Кабель, которому можно доверять" – слоган, который подтверждает действие производимой продукции Орловского кабельного завода.



Мы и дальше будем выпускать продукцию высокого качества на радость нашим потребителям, которая сделает этот мир лучше, и спокойнее.

С праздником!