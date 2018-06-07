В личном кабинете участника сообщества РНК СИГРЭ доступен перевод Технической брошюры СИГРЭ №562 "Эксплуатационные испытания подстанций сверхвысокого напряжения" (2013 год).

Данная техническая брошюра была подготовлена рабочей группой В3.39, члены которой, основываясь на опыте энергетических компаний в различных странах, предложили технические условия и рекомендации на проведение испытаний оборудования сверхвысокого напряжения на месте эксплуатации.

Вы можете получить доступ к переводу пройдя в личный кабинет по ссылке. Обращаем Ваше внимание на то, что доступ к уникальным материалам РНК СИГРЭ имеют только действующие члены сообщества, оплатившие членский взнос за 2017 год.

Работникам коллективных членов РНК СИГРЭ для получения доступа к материалам необходимо зарегистрироваться по ссылке.

Если Вы являетесь действующим членом РНК СИГРЭ, но ни разу не заходили в ЛК, то Ваш логин - это Ваш адрес электронной почты, а пароль - Ваш членский номер. В личном кабинете Вы сможете изменить как Ваш логин, так и пароль.

Если Вы не являетесь членом РНК СИГРЭ, но хотели бы оформить членство, Вам необходимо подать заявку по ссылке.

По всем возникающим вопросам просьба обращаться по адресу электронной почты info@cigre.ru.