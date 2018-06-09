Рост спроса на дешевую электроэнергию для майнинга криптовалют позволит вновь ввести в эксплуатацию законсервированную угольную ТЭС в Австралии

Австралийская инновационная компания Hunter Energy – собственник законсервированной в 2014 г. угольной ТЭС Redbank мощностью 150 МВт, планирует вновь запустить станцию в эксплуатацию.

Hunter Energy подписала соглашение о поставках электроэнергии, выработанной ТЭС, с австралийской компанией IOT Group, реализующей проект сооружения майнинговой 4 фермы. Согласно соглашению, стоимость поставляемой майнинговой ферме электроэнергии составит порядка $ 0,08 за кВт*ч (при средней цене на розничном рынке страны в $ 0,22 за кВт*ч).

Такую конкурентную цену, абсолютно нехарактерную для энергетического рынка Австралии, владельцы ТЭС Redbank предполагают достичь за счет прямых поставок электроэнергии для майнинговой фермы (без использования передающей электросетевой инфраструктуры).

Согласно проекту, майнинговая ферма будет сооружена на площадке площадью в два гектара, расположенной в непосредственной близости от площадки ТЭС Redbank.



Проектная мощность потребления майнинговой фермы составит 20 МВт.

Ожидаемые затраты на создание фермы составят $ 146,6 млн., которые планируется окупить в течение 10 лет. Остающиеся не востребованными еще 130 МВт установленной мощности станции Hunter Energy намерена другим собственникам центров обработки данных.

Согласно прогнозам экспертов, на майнинг криптовалюты в 2018 г. в мире в целом будет затрачено более 120 ТВт*ч электроэнергии, что сопоставимо с совокупным потреблением электроэнергии в Аргентине в 2017 г.

