Сахалинская ГРЭС-2 подключилась к островной энергосистеме

Завершен очередной важный этап строительства Сахалинской ГРЭС-2: энергетики поставили под напряжение комплектное распределительное устройство с элегазовой изоляцией (КРУЭ 220 кВ) – теперь строящаяся станция подключена к энергосистеме острова Сахалин.

Ввод в эксплуатацию нового оборудования значительно повышает надежность энергоснабжения потребителей региона и предназначен для замены устаревшей подстанции в с. Ильинском. После пуска Сахалинской ГРЭС-2 на КРУЭ будут заведены четыре системообразующие линии электропередачи напряжением 220 киловольт.

От открытых распределительных устройств КРУЭ отличает компактность, высокая надежность и удобство обслуживания (оборудование размещается в закрытом помещении), взрыво- и пожаробезопасность, а также стойкость к воздействию внешней среды, в том числе в сейсмически активных районах. Монтаж оборудования проводился под контролем шеф-инженеров компании-производителя концерна "Hyundai Heavy Industries".

Сахалинская ГРЭС-2 – один из ключевых инвестпроектов на Дальнем Востоке, реализуемых РусГидро в соответствии с Указом Президента РФ. Проект включен в программу развития электроэнергетики Сахалинской области и признан приоритетным для финансирования Правительственной комиссией по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона. Установленная электрическая мощность станции – 120 МВт. Годовая выработка электрической энергии будет достигать 840 млн кВт⋅ч. Объект возводится на западном побережье острова Сахалин в Томаринском районе в 6 км от с. Ильинское.

Новая станция строится для замещения выбывающих мощностей Сахалинской ГРЭС и увеличения общей мощности островной изолированной энергосистемы Сахалина. При строительстве применяются уникальные технологии, не имеющие аналогов в России. Так, будет построена сухая башенная градирня – инновационное конструкторское решение, которое позволяет сэкономить около 30% используемой при работе станции воды. На ГРЭС-2 также будут установлены 33-метровые электрофильтры, что позволит снизить воздействие на окружающую среду.

В настоящее время строительство новой электростанции на западном побережье Сахалина вошло в заключительную фазу. Строительно-монтажные работы выполнены на 80%, монтаж технологического оборудования – на 70%. На стройплощадке задействованы около двух тысяч специалистов.