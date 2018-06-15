Энергетики МОЭСК внедряют в опытную эксплуатацию новое оборудование на высоковольтных ЛЭП

ПАО "Московская объединенная электросетевая компания" (входит в ГК "Россети") с целью повышения надежности и улучшения качества электроснабжения потребителей "Новой Москвы" внедряет в опытную эксплуатацию полимерные междуфазные распорки на высоковольтных ЛЭП.

Энергетики филиала "Новая Москва" установили 30 полимерных распорок в пролетах воздушной линии 35 кВ "Есино-Емцово", проходящей по лесному массиву.

Новое оборудование позволит избежать аварийных отключений воздушной линии, защитит провода от схлеста при обледенении и снегоналипании во время аномальных ураганов и снегопадов, таких как прошедший в феврале т.г. циклон "Балканец".

Конструкция изделия представляет собой металлический стержень с кремнийорганической оболочкой. Это обеспечивает механическую прочность, устойчивость к климатическим перепадам от -60 ºС до +50 ºС, атмосферным загрязнениям и перенапряжениям в сети.

В 2017 г. междуфазные полимерные распорки с положительным результатом прошли опытно-промышленную эксплуатацию на востоке Московской области.

"Применение полимерных распорок позволит повысить надежность электроснабжения потребителей", - отметил главный инженер филиала ПАО "МОЭСК" - "Новая Москва" Александр Степанов.