Энергоблок №2 на Саранской ТЭЦ-2 выведен в ремонт

На Саранской ТЭЦ-2, входящей в состав Филиала "Мордовский" группы компаний "Т Плюс", выведен в текущий ремонт блок №2. Ремонтные работы запланированы на котле ТГМЕ-464, генераторе ТГ-5 и трансформаторах 15Т и 5Т. Проведение этих мероприятий позволит повысить надежность работы электростанции в режиме пиковых нагрузок в предстоящий отопительный период.

Котел ТГМЕ-464 станционный №8, входящий в состав блока №2, будет отремонтирован Чувашским филиалом АО "ЭнергоремонТ Плюс" и Центральной ремонтной службой Мордовского филиала "Т Плюс". Запланированы работы по замене подшипников верхней и нижней опоры РВП, восстановление радиальных и периферийных уплотнений РВП, ремонт дутьевого вентилятора с модернизацией подшипниковых узлов на сумму 3,5 млн руб., барабана котла на сумму 4,256 млн руб., а также замена арматуры разных диаметров согласно ведомости дефектов, газового оборудования и горелок, калориферов (опрессовка, обдувка, дефектация, устранение дефектов), газоходов и воздуховодов котла, контроль металла трубопроводов, модернизация АСУ ТП.

Кроме того, будет выполнено мероприятие по техническому перевооружению дутьевого вентилятора на сумму 8,311 млн рублей с установкой нового электродвигателя типа 2АОДСМ2 мощностью 1,6 МВт.

На генераторе ТГ-5 персоналом АО "ЭнергоремонТ Плюс" предстоит устранение дефектов газоохладителей и корпуса уплотнения с восстановлением поверхностей разъемов. Стоимость работ по договору составляет 575 тыс. рублей. Текущий ремонт трансформаторов 15Т и 5Т проведет персонал ОАО "Свердловэлектроремонт". В него включены: ремонт термосифонных фильтров, вводов 35 кВ, 110 кВ, охладителей, расширителей трансформаторов, маслонасосов. Плановая стоимость - 258 тыс. рублей.

В общей сложности запланировано выполнение мероприятий на сумму 26,506 млн. рублей.