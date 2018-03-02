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Калужский кабельный завод поддержал чемпионат WorldSkills в Москве

С 13 по 15 июня на площадке Московского Колледжа связи №54 им. П. М. Вострухина проходит Открытый отраслевой чемпионат по стандартам WorldSkills среди сотрудников промышленнных предприятий. Калужский кабельный завод выступил официальным поставщиком кабельной продукции для компетенции "Электромонтажные работы". Уже который год подряд организатором мероприятия в рамках электромонтажа выступает Группа компаний IEK.

Для ККЗ важно, чтобы профессиональные электрики работали с проверенным, надежным кабелем и привыкали к монтажу качественными материалами.

WorldSkills Russia (WSR) — российская некоммерческая ассоциация, целью которой является повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации, популяризация рабочих профессий через проведение международных соревнований по всей стране.

Компания: ООО "Калужский кабельный завод"
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