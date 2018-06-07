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Новые птицезащитные устройства установит "Псковэнерго" на воздушные ЛЭП в четырех районах области

Новые птицезащитные устройства установит Псковэнерго на воздушные ЛЭП в четырех районах области

15 июня 2018, 15:20
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ПСКОВЭНЕРГО, ПТИЦЕЗАЩИТА

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Текущим летом специалисты филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Псковэнерго" продолжат реализацию проекта по установке на траверсы высоковольтных линий электропередачи специализированных птицезащитных устройств (ПЗУ). На четырех ВЛ 110 кВ – "Кудеверской-1", "Опочецкой-1", "Лудонской-1" и "Великолукской-1", трассы которых проходят в районах массового расселения крупных птиц, будет установлено в общей сложности 350 птицезащитных "экранов".

Как известно, жизнедеятельность птиц, особенно в период гнездования, оказывает огромное влияние на стабильность работы оборудования электрических сетей. Птицы нередко становятся не только причинами отключений воздушных ЛЭП, но и гибнут сами. Металлический заградитель, по форме напоминающий перевернутую чашу, не позволяет птицам садиться на траверсу и исключает связанные с птицами инциденты на линиях электропередачи, приводящие к нарушениям электроснабжения потребителей.

Защиты от крупных птиц устанавливаются на опорах высоковольтных линий электропередачи "Псковэнерго" с конца 1990-х годов. Устройства монтируются на участках ЛЭП, где более всего вероятно появление аистов и других крупных птиц.

В настоящее время в зоне ответственности "Псковэнерго" установлено более 20 тысяч различных птицезащитных устройств на всех уязвимых участках высоковольтных линий электропередачи 110 кВ, где есть вероятность появления крупных птиц. При текущем и капитальном ремонте линий защиты обновляются. Специалисты производственных отделений "Псковэнерго" применяют различные приспособления и устройства для этих целей - "ежи" из металлической проволоки, тарельчатые козырьки и защитные шнуры. Тем не менее, как рассказали в службе эксплуатации и ремонта подстанций и линий предприятия, в мировой практике технические и экологические аспекты производства и монтажа птицезащитных устройств ежегодно совершенствуются. В зависимости от конструктивных особенностей линий на сегодняшний день энергетики также используют экранирующие кольца, пластиковые футляры-кожухи, электрорепелленты и другие приспособления.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" - "Псковэнерго"
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