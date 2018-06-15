Пермские гимназисты познакомились с азами современной энергетики

В первые дни школьных каникул четвероклассники пермской гимназии №33 посетили Пермскую ТЭЦ-6 — одну из самых современных электростанций Пермского филиала "Т Плюс".

В ходе экскурсии школьники познакомились со спецификой производственного цикла теплоэнергетической станции на примере парогазовой установки (ПГУ) — современного энергоблока, снабжающего теплом и электричеством значительную часть их родного города. Гости побывали в турбинном цехе, где установлены газовые турбины и паровая турбина Siemens, с безопасного расстояния они рассмотрели электросетевое хозяйство станции, отвечающее за распределение произведенной электроэнергии. На главном щите управления ПГУ им рассказали о том, как создавалась и как сегодня управляется современная теплоэлектростанция.

Особое внимание было уделено основам энергосбережения – экскурсанты узнали, какую пользу несут сберегающие технологии, и как в домашних условиях можно экономить тепло, воду и электричество. Также учащимся рассказали про акцию "Безопасность тепла" — о необходимости соблюдать осторожность вблизи тепловых камер и технологических объектов ЖКХ, особенно в зимний период.

Организация подобных мероприятий для школьников и студентов профильных учебных заведений — это одно из важных направлений работы, реализуемой в Пермском филиале в рамках корпоративной программы "Достойная смена". Проведение экскурсий на ТЭЦ стало уже привычной практикой для молодых специалистов компании.

Ведущий инженер управления обеспечения технического состояния и лидер совета молодых специалистов Пермской ТЭЦ-6 Евгений Дубовцев уверен, что в ходе таких экскурсий в ребятах формируется интерес не только к профессии энергетика, но и теме энергоснабжения и энергосбережения в целом: "Каждый, кто знаком с процессом генерации энергии, понимает, сколько сил вкладывается в то, чтобы в наших квартирах и домах всегда были тепло и свет. Это стимулирует быть экономным в быту и сохранять ресурсы для следующих поколений".

