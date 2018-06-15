"Русал" просит льгот по транспортным тарифам

Вслед за льготами на энергорынке, за которыми En+ Олега Дерипаски уже обратилась в правительство, входящий в нее "Русал" просит отдельных послаблений: с 1 июля отменить экспортную надбавку на перевозку своей готовой продукции и снизить тарифы на транспортировку сырья. По данным “Ъ”, "Русал" рассчитывает на льготы, поскольку считает свою тарифную нагрузку завышенной. Но источники в ОАО РЖД замечают, что транспортные затраты составляют всего 3% в общих затратах "Русала" и монополия уже теряет средства от непредъявления им грузов.

Как стало известно “Ъ”, в начале июня "Русал" обратился к премьеру Дмитрию Медведеву с просьбой помочь компании через снижение затрат на железнодорожную транспортировку сырья и готовой продукции. Об этом “Ъ” сообщили два источника, знакомые с текстом обращения. В аппарате курирующего вице-премьера Максима Акимова оперативных комментариев не дали.

"Русал" вместе с другими активами Олега Дерипаски и самим бизнесменом попал 6 апреля под самые жесткие санкции США, затруднившие экспорт продукции компании, вызвавшие панику на рынке и взлет цен на алюминий и глинозем. В результате Минфину США пришлось пойти на определенные послабления, разрешив продолжать бизнес с компанией до 23 октября и продлив срок выхода из ее долговых обязательств и акций до 5 августа. Аналогичные меры приняты в отношении En+ Group, объединяющей промышленные активы господина Дерипаски. Снять санкции Вашингтон готов, если бизнесмен уступит контроль над активами.

Тем не менее En+ уже попросила у правительства ряд льгот на энергорынке примерно на 45 млрд руб., а теперь пришла очередь "Русала". В 2017 году глиноземные активы "Русала" произвели 7,8 млн тонн глинозема (непосредственно три российских завода — 2,8 млн тонн), производство алюминия составило 3,7 млн тонн, продажи — 3,9 млн тонн, около 80% на экспорт. По словам собеседника “Ъ”, знакомого с содержанием обращения, компания оценивает затраты на железнодорожную перевозку сырья и готовой продукции в 2017 году в 24 млрд руб. и просит с 1 июля снизить для себя тарифы ОАО РЖД.

Во-первых, речь идет о тарифе на транспортировку глинозема, к которому в ряде случаев применяется дополнительный коэффициент 1,64. "Русал" просит поручить ФАС снизить его с 1 июля так, чтобы для глинозема условия перевозки сравнялись с углем (коэффициент 0,895). Второе — это надбавки в рамках тарифного коридора, которые устанавливаются самим ОАО РЖД. "Русал", рассказывает источник “Ъ”, просит в ускоренном порядке отменить надбавку в 8% к тарифу на экспортные перевозки алюминиевых сплавов, катанки и проката.

В "Русале" и ОАО РЖД отказались от комментариев. В ФАС пообещали рассмотреть вопрос, если поступит поручение. Источник “Ъ”, близкий к "Русалу", отметил, что "алюминиевая отрасль является фактически донором для ряда других грузоотправителей" и компании приходится платить за перевозку грузов больше реальных расходов ОАО РЖД. "Доля транспортных затрат в цене конечной продукции "Русала" всегда была весомой, в несколько раз превышая уровень иностранных конкурентов,— говорит собеседник “Ъ”.— В условиях санкций одним из способов поддержки заводов могло бы стать временное сокращение части транспортной составляющей".

Но источник “Ъ”, близкий к ОАО РЖД, замечает, что основная доля расходов в производстве алюминия приходится на электроэнергию и сырье. Общие транспортные затраты (отправка алюминия и доставка глинозема) в среднем составляют $70 на тонну, или 3% от общих расходов. "При этом ОАО РЖД уже сейчас теряет в доходах существенную сумму от снижения перевозок алюминия",— замечает собеседник “Ъ” в монополии.

У "Русала" есть определенная логистическая специфика, связанная с необходимостью импорта глинозема, а также с расположением основных мощностей по выпуску алюминия в Сибири, далеко от портов, говорит глава "Infoline-Аналитики" Михаил Бурмистров. В будущем, полагает он, компания может понести дополнительные издержки из-за изменения географии экспортных поставок и необходимости давать скидки покупателям, так что логика в просьбе "Русала" есть, но только если компания готова гарантировать сохранение производства и рабочих мест.

Коммерсант