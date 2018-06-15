С 1 июля в Крыму увеличатся тарифы на жилищно-коммунальные услуги

Во втором полугодии в Крыму изменятся тарифы на жилищно-коммунальные услуги для населения. Вырастет стоимость электроэнергии, а также услуг теплоснабжения и подачи воды в тех населенных пунктах, где она не достигла экономически обоснованного уровня.

Например, стоимость природного газа для населения увеличится на шесть процентов. На все виды использования газа (для приготовления пищи, нагрева воды с использованием газового нагревателя, индивидуального отопления) цена за 1000 кубометров с 1 июля будет составлять 4451,6 рубля, если потребление не превышает 3500 кубометров в год, и 8483,8 рубля за каждую тысячу кубометров свыше этих объемов.

За электричество с 1 июля тоже придется платить дороже. Для жителей городов тариф поднимется до 2,70 рубля за один киловатт, если объем потребления не превышает 150 киловатт в месяц. Если он составляет от 150 и до 800 киловатт - тариф установлен 3,38 рубля, свыше 800 киловатт цена останется такой же - 4,95 рубля. Такие же цены на электричество будут для жителей поселков городского типа. В сельской местности стоимость киловатта будет 2,54 рубля, если использовать в месяц до 150 киловатт. Тариф 3,13 рубля за киловатт установлен при потреблении от 150 до 800 киловатт. Если домовладение сжигает более 800 киловатт, то стоимость останется на прежнем уровне - 4,95 рубля. Как и ранее более низкие тарифы установлены для домов, оборудованных электроплитами и электрообогревательными установками.

Что же касается тарифов на водоснабжение и водоотведение для населения, то с 1 июня в Крыму для жителей некоторых населенных пунктов они даже понизились благодаря снижению предельного уровня тарифов. Регулятор внес соответствующие изменения в приказы об утверждении тарифов на 2018 год и установил с 1 июня 2018 года предельную стоимость кубометра воды и стоков для населения на уровне 31,55 рубля (с НДС). Нововведение коснулось абонентов 25 ресурсоснабжающих предприятий, в том числе ГУП РК "Вода Крыма", ГУП РК "Водоканал ЮБК", ООО "Крымская водная компания".

Как пояснили в пресс-службе Госкомцен РК, если в населенном пункте действовавшие до этого тарифы на услуги водоснабжения или водоотведения превысили планку в 31,55 рубля, то с 1 июня они понизились. Например, "Вода Крыма" и "КВК", у которых ранее действовал тариф 35 рублей за кубометр воды, снизили его до 31,55 рубля. Если же в населенном пункте тарифы не дотягивают до экономически обоснованных и не достигли предельного уровня, то продолжат постепенно расти в соответствии с тарифными решениями, принятыми в конце 2017 года.

С 1 июля изменятся и тарифы на тепловую энергию для крымских потребителей в зависимости от города проживания, но рост их во втором полугодии не превысит 12 процентов.

Напомним, в соответствии с распоряжением главы РК изменение тарифов на коммунальные услуги с 1 июля 2018 года ограничено величиной прогнозного темпа изменения совокупного платежа граждан за коммунальные услуги в среднем по республике до 15 процентов.

С июля в квитанции на оплату электроэнергии для жителей многоквартирных домов Симферополя включат дополнительный пункт - оплату электроэнергии, которую используют на общедомовые нужды. Речь идет об освещении лифтов, лестничных шахт и пролетов. Это касается жителей многоэтажек, находящихся в управлении самых больших МУПов города. Размер тарифа будет зависеть от этажности дома и наличия лифта. В зависимости от этих критериев, стоимость освещения будет варьироваться от 11 до 40 рублей с квартиры. Между тем в некоторых домах, обслуживаемых этими МУПами, лифты вовсе не работают, хотя жильцам приходят счета на их оплату. В мае по представлению прокуратуры суд приостановил эксплуатацию 10 лифтов, находящихся в аварийном состоянии. Представитель "Крымэнерго" пояснил, что МУПы не могут рассчитать стоимость расходов на общедомовые нужды. В связи с этим расчет взяла на себя энергетическая компания. Сомневающиеся в точности тарифа симферопольцы могут обратиться за разъяснениями в "Крымэнерго". Тариф на электричество составит от 2,70 до 3,38 рубля за киловатт.

Российская газета