Системный оператор принял участие в мероприятиях фестиваля ВместеЯрче во Всероссийском детском центре "Орленок"

Сотрудники Системного оператора разработали и провели лекции и практические занятия для школьников профильной энергетической смены #ВместеЯрче в "Орленке".

Тематическая смена #ВместеЯрче, проходящая в этом году с 30 мая по 20 июня, собрала в Краснодарском крае более 100 школьников из 20 регионов России. Среди них – победители и призеры федерального тура Всероссийского конкурса творческих, проектных и исследовательских работ учащихся "ВместеЯрче – 2017", Школьной лиги Международного инженерного чемпионата "CASE-IN", III общероссийской программы для школьников "Энергия старта", а также ребята, выполнившие конкурсные работы по теме "Энергосбережение" специально для смены в "Орленке".Целью программы является популяризация бережного отношения к окружающей среде и внедрение современных энергосберегающих технологий в быту и на производстве.

Системный оператор принял участие в работе тематической смены #ВместеЯрче впервые. Сотрудники компании совместно с представителями вуза-партнера – Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина – разработали познавательные лекции и практические занятия для ребят.

Так, в ходе лекции "Электроэнергетическая система как живой организм" школьникам рассказали о структуре, основных технологических показателях и крупнейших энергообъектах Единой энергосистемы России, а также о роли и функциях оперативно-диспетчерского управления.

Интерактивная лекция "Эволюция электротехники: от простейших устройств к сложным генераторам и энергетическим установкам" и тренинг-квест "Электротехнические лайфхаки" посвящены истории электротехники и научно-техническому творчеству. В ходе мероприятий ребята получили начальные навыки электротехнического моделирования и попытались смастерить простейшие электротехнические устройства из подручных материалов.

На заключительном практикуме "Сбережение электроэнергии в быту" школьники познакомились со способами измерений расходов электроэнергии в бытовых условиях, провели эксперименты и научились рационально расходовать электроэнергию.

Тематическая смена #ВместеЯрче организована Министерством энергетики Российской Федерации, Министерством образования и науки Российской Федерации и Программой развития ООН. Оператором образовательной программы выступает фонд "Надежная смена". Партнеры смены – АО "СО ЕЭС", ПАО "Росатом", ПАО "Россети", ПАО "РусГидро", Фонд содействия реформированию ЖКХ