АО "ДВЭУК" сообщает об итогах годового Общего собрания акционеров

18 июня во Владивостоке состоялось годовое Общее собрание акционеров АО "ДВЭУК" под председательством генерального директора компании Дмитрия Селютина.

На собрании были утверждены годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах, распределена прибыль по результатам 2017 года. Также акционеры утвердили аудитором Общества на 2018 год АО "Эйч Эл Би Внешаудит" и одобрили новую редакцию Устава Общества.

Согласно повестке, принято решение распределить чистую прибыль в размере 230 614 041 рубль следующим образом: на резервный фонд – 11 530 702 рубля, на выплаты вознаграждения членам Совета директоров (негосударственным служащим) – 4 710 000 рублей, на выплаты вознаграждения членам Ревизионной комиссии (негосударственным служащим) – 277 988 рублей. Часть чистой прибыли, оставляемая нераспределенной, составила 214 095 351 рубль.

Как пояснил корпоративный секретарь АО "ДВЭУК" Константин Гепалов, акционеры приняли решение не начислять и не выплачивать дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям Общества за 2017 год в связи с наличием ограничения на выплату дивидендов в соответствии с ч. 1 ст. 43 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 07.03.2018) "Об акционерных обществах" (стоимость "чистых активов" Общества по состоянию на дату проведения собрания составляет величину меньшую, чем его уставный капитал и резервный фонд).