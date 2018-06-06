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Отраслевые новости: Энергетика

АО "ДВЭУК" сообщает об итогах годового Общего собрания акционеров

АО ДВЭУК сообщает об итогах годового Общего собрания акционеров

19 июня 2018, 15:48
Рубрика: Энергетика
Метки: ДВЭУК

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18 июня во Владивостоке состоялось годовое Общее собрание акционеров АО "ДВЭУК" под председательством генерального директора компании Дмитрия Селютина.

На собрании были утверждены годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах, распределена прибыль по результатам 2017 года. Также акционеры утвердили аудитором Общества на 2018 год АО "Эйч Эл Би Внешаудит" и одобрили новую редакцию Устава Общества.

Согласно повестке, принято решение распределить чистую прибыль в размере 230 614 041 рубль следующим образом: на резервный фонд – 11 530 702 рубля, на выплаты вознаграждения членам Совета директоров (негосударственным служащим) – 4 710 000 рублей, на выплаты вознаграждения членам Ревизионной комиссии (негосударственным служащим) – 277 988 рублей. Часть чистой прибыли, оставляемая нераспределенной, составила 214 095 351 рубль.

Как пояснил корпоративный секретарь АО "ДВЭУК" Константин Гепалов, акционеры приняли решение не начислять и не выплачивать дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям Общества за 2017 год в связи с наличием ограничения на выплату дивидендов в соответствии с ч. 1 ст. 43 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 07.03.2018) "Об акционерных обществах" (стоимость "чистых активов" Общества по состоянию на дату проведения собрания составляет величину меньшую, чем его уставный капитал и резервный фонд).

Компания: АО "ДВЭУК"
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