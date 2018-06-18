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ГК IEK представляет: высокомощный прожектор СДО-06 на 200 Вт

ГК IEK представляет: высокомощный прожектор СДО-06 на 200 Вт

19 июня 2018, 16:21
Рубрика: Новости компаний
Метки: IEK

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В рамках развития направления светодиодной светотехники для уличного освещения Группа компаний IEK расширяет модельный ряд светодиодных прожекторов IEK® серии СДО-06 и представляет высокомощный прожектор на 200 Вт.

Мощные прожекторы серии СДО-06 предназначены для наружной декоративной подсветки зданий, сооружений, рекламных конструкций и прочих объектов, требующих высокомощной подсветки, а также для наружного освещения открытых пространств — площадей, парков, промышленных зон, автостоянок, стадионов и проч.

Прожекторы СДО-06 выпускаются в ультратонком корпусе из литого алюминия. Материалы изготовления и конструкция прожекторов обеспечивают их высокую механическую прочность и полную защиту от пыли и влаги по классу IP65. Компактные габариты и легкий вес отвечают современным требованиям к осветительным установкам уличного применения.

Технические характеристики светодиодных прожекторов СДО06 IEK®

  • Диапазон рабочих напряжений, В: 198-253;
  • Частота сети, Гц: 50;
  • Световая отдача: 90 лм/Вт;
  • Цветовая температура: 6500 K;
  • Индекс цветопередачи, не менее, Ra: 70;
  • Коэффициент мощности, не менее, cosφ: 0,9;
  • Угол раскрытия светового потока, град.: 110;
  • Диапазон рабочих температур, °С: от −40 до +50;
  • Степень защиты: IP65;
  • Срок службы, часов, не менее: 50000;
  • Гарантия: 2 года.

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: Группа компаний IEK
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