ГК IEK представляет: высокомощный прожектор СДО-06 на 200 Вт

В рамках развития направления светодиодной светотехники для уличного освещения Группа компаний IEK расширяет модельный ряд светодиодных прожекторов IEK® серии СДО-06 и представляет высокомощный прожектор на 200 Вт.

Мощные прожекторы серии СДО-06 предназначены для наружной декоративной подсветки зданий, сооружений, рекламных конструкций и прочих объектов, требующих высокомощной подсветки, а также для наружного освещения открытых пространств — площадей, парков, промышленных зон, автостоянок, стадионов и проч.

Прожекторы СДО-06 выпускаются в ультратонком корпусе из литого алюминия. Материалы изготовления и конструкция прожекторов обеспечивают их высокую механическую прочность и полную защиту от пыли и влаги по классу IP65. Компактные габариты и легкий вес отвечают современным требованиям к осветительным установкам уличного применения.

Технические характеристики светодиодных прожекторов СДО06 IEK®