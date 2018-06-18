Павел Ливинский: позитивные сдвиги в платёжной дисциплине  Северного Кавказа возможны при условии совместной работы всех заинтересованных структур и компаний

Генеральный директор ПАО "Россети" Павел Ливинский 15 июня принял участие во встрече с представителями энергетического сообщества по вопросу реструктуризации задолженности регионов Северного Кавказа на оптовом рынке электроэнергии и мощности (ОРЭМ).

Встреча состоялась на площадке Ассоциации "НП Совет рынка". Участие в ней приняли представители Ассоциации "НП Совет рынка", ЦФР, Ассоциации "Совет производителей энергии", АО "Интер РАО – Управление электрогенерацией", АО "Концерн Росэнергоатом", "Газпром энергохолдинг", ПАО "Т плюс", ПАО "РусГидро".

Глава "Россетей" Павел Ливинский отметил, что в большинстве субъектов Северного Кавказа по-прежнему наблюдаются высокий уровень задолженности за услуги энергопотребления и колоссальные потери - до 37%. Самую низкую платежную дисциплину демонстрируют предприятия и организации ЖКХ и управляющие компании в многоквартирных домах. Оплата полезного отпуска по этим категориям, например, в Дагестане не превышает 14%. По словам Ливинского, ситуация требует кардинальных действий.

"Со стороны компании мы вырабатываем ряд нестандартных решений, которые должны повлиять на ситуацию с потерями. Одно из них - всероссийские учения энергетиков - будет опробовано уже в этом году в Дагестане. Они пройдут в шести районах электросетей Махачкалы, а это - половина всего потребления республики. Участвовать в данной работе будет 2000 квалифицированных специалистов из межрегиональных распределительных сетевых компаний, входящих в группу Россети, около 700 единиц техники. Задача - привести все сети в нормативное состояние. В планах - замена более 600 километров кабеля, более 7,5 тысяч опор, 607 километров воздушных линий на СИП, установка 18 тысяч интеллектуальных приборов учёта. Если бы МРСК Северного Кавказа делало это самостоятельно, то модернизация сетевого комплекса затянулась бы на годы. Мы это делаем за один месяц. Прогнозируем, что в результате мероприятий потери в этих районах сократятся на треть", - отметил Павел Ливинский.

По словам главы "Россетей", это лишь первые шаги на пути нормализации ситуации в электросетевом комплексе Республики Дагестан. "Здесь требуется комплексная системная работа. В первую очередь, проблемы нужно решать на законодательном уровне путём нормативных и регуляторных изменений. Это изменение нормативов потребления - они в Дагестане крайне низкие. Мы обсуждали это с Главой Республики и находим поддержку в его лице. Низкие нормативы влияют и на собираемость платежей, и на работоспособность приборов учёта. Счетчики выгодно ломать и не иметь, потому что по нормативу потребление ниже", - сказал Павел Ливинский.

Глава "Россетей" также поднял вопрос о необходимости нового тарифного регулирования в регионе. Из-за неплатежей существует дефицит средств на финансирование инвестиционных программ сетевых компаний. Программы модернизации не могут быть реализованы за счёт тарифов из-за ограничений его прироста - тариф не менялся 7 лет.

В числе приоритетных задач Павел Ливинский отметил снижение потерь при передаче электроэнергии. "Минимизировать потери поможет, в первую очередь, внедрение интеллектуальных приборов учета с системой дистанционного сбора данных. Модернизация существующей электросетевой инфраструктуры также предполагает применение новых технологий - замену традиционных проводов на самонесущий изолированный и другие меры. При этом реализации новых проектов препятствует низкая инвестиционная составляющая в тарифе", - сказал Павел Ливинский.

В завершение встречи Павел Ливинский особо подчеркнул, что позитивные сдвиги в платёжной дисциплине Северного Кавказа возможны только при условии совместной работы всех заинтересованных структур и компаний.