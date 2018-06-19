Птицеферму в Чегеме и стройплощадку детсада в Аргудане подключит к сетям "Каббалкэнерго"

C января по июнь с.г. в филиал МРСК Северного Кавказа - "Каббалкэнерго" (входит в ГК "Россети") поступило 640 заявок на технологическое присоединение к сетям объектов потребителей мощностью энергопринимающих устройств 17,6 МВт. Среди них 216 намерений от юридических лиц на присоединение мощности общим объемом 15,7 МВт.

Из наиболее значимых заявлений, поступивших в мае, – присоединение к сетям птицефермы в г. Чегем (480 кВт), насосных станций в с. Ново-Ивановское (200 кВт) и Залукокоаже (135 кВт).

Заключено 586 договоров общей мощностью 24,3 МВт, в том числе 206 договоров с юридическими лицами на присоединение 22,5 МВт. Отдельно следует отметить договор мощностью 120 кВт на обеспечение строительства детского сада, который появится в Аргудане Лескенского района. Кроме того, возможность получать электроэнергию появится у дробилки в г. Баксане (137,5 кВт), станции полива в с. Дальнем (140 кВт).

По данным отдела технологического присоединения филиала "Каббалкэнерго", энергокомпания за пять месяцев выполнила объем работ по подключению к сети 426 новых объектов установленной мощностью 8,5 МВт. Среди них – присоединение 242 домовладений мощностью 1,1 МВт и 184 объектов юридической формы собственности общей мощностью 7,4 МВт.

В полном объеме выполнены обязательства по присоединению к электросети пеплоблочного цеха (140 кВт) и фермы (50 кВт) в с. Кахун, плодового сада (100 кВт) в с. Заюково. К слову, энергетики отмечают растущую инициативу по обеспечению энергопитания хозяйств интенсивного садоводства и объектов сопутствующей инфраструктуры. Это связано с тем, что садоводство в Кабардино-Балкарии развивается очень активно. Предполагается, что в текущем году производство экологически чистой продукции в регионе вырастет более чем на 15 %.

Филиал МРСК Северного Кавказа – "Каббалкэнерго" проводит большую системную работу по обеспечению доступности энергетической инфраструктуры и упрощению услуг по техприсоединению. Так, за пять лет предельный срок присоединения объектов в случаях, когда не требуется реконструкции сетевой инфраструктуры, сокращен со 149 до 89 дней для заявителей, которым необходима мощность 15-150 кВт, а стоимость снижена в 2,5 раза.