Сотрудники филиала "Оренбургэнерго" учат детей быть осторожными с электрическим током

Специалисты филиала ПАО "МРСК Волги" (входит в группу "Россети") - "Оренбургэнерго" показали представление "Безопасное электричество" ребятам, отдыхающим в загородном детском-оздоровительном лагере "Энергетик". Дети узнали о том, как правильно вести себя вблизи энергообъектов и обращаться с электроприборами.

По сценарию представления ребятам было предложено победить Царицу Темноту и освободить Короля Света. Для этого им нужно было выполнить задания и добыть волшебные молнии: с помощью сухих палок они переносили оборванный провод, изображали, как выглядят опоры и провода, дружно, по-гусиному, выходили из зоны шагового напряжения, а также делали безопасное селфи – вдали от электроподстанций и линий электропередачи. Выполнив все задания, ребята заработали пять молний и вернули свет в дома.

– Наша главная задача – рассказать детям, какую опасность таит в себе электричество, объяснить, как избежать электротравм, научить основным правилам безопасного поведения вблизи электроустановок, – рассказал Владимир Стрижаков, заместитель главного инженера - начальник службы производственной безопасности и производственного контроля филиала "Оренбургэнерго". – В течение 8 лет специалистами нашего филиала реализуется программа по профилактике детского электротравматизма. Во время учебного года сотрудники предприятия проводят обучающие семинары, беседы и лекции в школах, приезжают летом с представлением "Его Величество Электричество" в детские оздоровительные лагеря.

Во время каникул энергетики планируют выйти на сцену еще не один раз. А в сентябре начнется обучающий этап программы "Безопасное электричество". Электромонтеры и специалисты производственных отделений филиала отправятся в школы на уроки ОБЖ.

