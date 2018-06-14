Ульяновские энергетики ремонтируют крупнейшие городские подстанции

Сотрудники филиала ПАО "МРСК Волги" (входит в группу "Россети") – "Ульяновские распределительные сети" продолжают реализацию ремонтной программы на крупных подстанциях областного центра. До начала осенне-зимнего периода энергетики планируют отремонтировать подстанции "Центральная", "Северная", "Автозапчасть", "Свияга", "Лесная" и "Южная", которые обеспечивают электроснабжение не только жителей города Ульяновска, но и ряда промышленных предприятий, крупных торговых центров, социально-значимых объектов: больниц, школ, детских садов, физкультурно-оздоровительных комплексов и т.д.

В ходе работ энергетики отремонтируют силовые трансформаторы, выключатели, трансформаторы напряжения, разъединители, отделители, короткозамыкатели. Так, на подстанции "Автозапчасть" уже отремонтированы 55 вакуумных и масляных выключателей 6-10 кВ, произведен ремонт ячеек комплектного распределительного устройства 6-10 кВ и секций шин открытого распределительного устройства 110 кВ. Большой объем работ предстоит выполнить на подстанции "Южная". В ходе капитального ремонта на питающем центре Железнодорожного района энергетики заменят проходную и опорную изоляцию закрытого распределительного устройства 6 кВ, произведут ремонт открытого распределительного устройства 110 кВ с заменой подвесной изоляции ВЧ-заградителей и опорной изоляции разъединителей 110 кВ.

Кроме того, на всех подстанциях запланированы работы по благоустройству территории – покраска, замена наружного освещения, обновление информационных табличек и знаков, предупреждающих об опасности.

За время ремонтных работ потребители не будут испытывать каких-либо неудобств, связанных с перебоями в подаче электроэнергии, в случае необходимости электроснабжение всех потребителей будет осуществляться по резервным схемам. Всего в ходе ремонтной компании текущего года энергетики отремонтируют 31 подстанцию 35-110 кВ по всей области. Качественное и своевременное выполнение ремонтных работ позволит повысить качество и надежность электроснабжения потребителей и подготовить электрооборудование подстанции к успешному прохождению осенне-зимнего периода 2018-2019 гг.