Основные итоги заседания Технического Комитета РНК СИГРЭ

5 июня 2018 в рамках заседания Технического Комитета РНК СИГРЭ были приняты следующие решения:

1. Утвержден план работы Технического комитета РНК СИГРЭ на 2018 год (ссылка)

2. Утвержден Порядок оценки деятельности Подкомитетов и Членов РНК СИГРЭ с учетом КПЭ.

3. Руководителем Подкомитета В3 "Подстанции и электроустановки" РНК СИГРЭ стал заместитель Председателя Правления - главный инженер ПАО "ФСК ЕЭС" Д.А. Воденников.

4. На базе ФГБОУ ВО "Иркутский национальный исследовательский технический университет" (далее - ИРНИТУ), (г. Иркутск) создан Подкомитета С1 "Планирование развития энергосистем и экономика" РНК СИГРЭ.

5. ОАО "НИИПТ" стало ведущим научно-техническим партнером РНК СИГРЭ по тематическому направлению В4 "Системы постоянного тока и силовая электроника".

6. Создание национальной (проблемной) рабочей группы по тематическому направлению Подкомитета С5 "Рынки электроэнергии и регулирование" РНК СИГРЭ.

7. В рамках Подкомитетов А1 "Вращающиеся электрические машины", С5 "Рынки электроэнергии и регулирование" и С6 "Системы распределения электроэнергии и распределенная генерация" РНК СИГРЭ созданы национальные (проблемные) рабочие группы.

8. В соответствии с решением Технического комитета СИГРЭ об изменении области изучения Исследовательских комитетов СИГРЭ, повлекшее изменение названий, внесены изменения в наименования Подкомитетов РНК СИГРЭ.

9. Заместитель Председателя Правления - главный инженер ПАО "ФСК ЕЭС" Д.А. Воденников вошел в состав Технического комитета РНК СИГРЭ.

10. В рамках подготовки к 47-й Сессии СИГРЭ руководителям Подкомитетов РНК СИГРЭ поручено провести предварительные открытые чтения с ответами на вопросы авторами отобранных докладов по направлению исследований Подкомитета, включая Постер Сессию, не позднее 01.08.2018 года, с обязательным участием (в том числе дистанционным) утвержденных докладчиков. Информация об открытых чтениях будет размещена на сайте РНК СИГРЭ.

11. Президиуму РНК СИГРЭ предложено рассмотреть возможность компенсации стоимости авиабилетов Индивидуальным членам РНК СИГРЭ, возглавляющим Исследовательские комитеты СИГРЭ, в места проведения обязательных заседаний соответствующих Исследовательских комитетов СИГРЭ не более 2-х раз в год, а также возможность компенсации стоимости авиабилетов Индивидуальным членам РНК СИГРЭ - руководителям международных рабочих групп в места проведения обязательных заседаний международных рабочих групп не более 1-го раз в год.

12. Президиуму РНК СИГРЭ предложено рекомендовать Ведущим научно-техническим партнерам РНК СИГРЭ предоставлять помещения для проведения совещаний международных рабочих групп (до 30-ти человек) под руководством представителей России не более 2-х раз в год на безвозмездной основе.

Более подробно итоги будут отражены в Протоколе заседания Технического Комитета и размещены на сайте РНК СИГРЭ.