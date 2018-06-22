АО "Карачаево-Черкесскэнерго" показало положительную динамику по итогам пяти месяцев 2018 года

Подведены итоги работы АО "Карачаево-Черкесскэнерго" (входит в ГК ПАО "Россети") за май и пять месяцев с начала 2018 года.

В мае энергокомпания выполнила план реализации электроэнергии потребителям на 102,2%. В течение месяца общая дебиторская задолженность снизилась на 4,2 млн руб. в основном за счет погашения недоплаты за потребленный энергоресурс населения, а также организаций, финансируемых из различного уровня бюджетов.

В работе с населением в мае 2018 года план выполнен на 109,5%, что превышает показатель реализации энергоресурса абонентам частного сектора в мае прошлого года на 5,9 процентных пункта.

По результатам работы с января по май в целом по предприятию также отмечено улучшение показателей уровня реализации электроэнергии. За этот период коллективу удалось добиться оплаты 99,4% энергоресурса, отпущенного абонентам. Это на 0,8 процентных пункта больше, чем за аналогичный период прошлого года. Энергосбытовое отделение станицы Зеленчукской и Усть-Джегутинское городское ЭСО смогли перевыполнить план реализации электроэнергии абонентам соответственно на 0,6 и 0,5 процентных пункта.

В работе с населением с начала текущего года районные и городские ЭСО выполнили план на 96,4%. Недоплата абонентов-физических лиц за потребленный с января по май энергоресурс составляет 9,7 млн руб. Полностью погасили образовавшуюся в зимние месяцы недоплату потребители частного сектора в зоне ответственности Хабезского ЭСО, где показатель реализации за отчетный период - 101,9%. В Адыге-Хабльском ЭСО добились оплаты за электроэнергию, потребленную населением, на 101,7%, Зеленчукском районном ЭСО - 101,4%, Прикубанском ЭСО - 100,3%. Остальные подразделения прилагают все усилия для того, чтобы к окончанию первого полугодия погасить образовавшуюся недоплату и справиться с выполнением плана реализации электроэнергии.