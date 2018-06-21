Андрей Никипелов возглавил Комитет по энергетическому, нефтегазовому машиностроению и новым производственным технологиям при Союзе Машиностроителей России

В Москве шестого июня состоялось расширенное заседание Бюро Союза машиностроителей России и Ассоциации "Лига содействия оборонным предприятиям" под председательством президента Союза, генерального директора Госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова. В ходе заседания было принято решение о расширении функций действовавшего ранее Комитета по энергетическому машиностроению при Союзе машиностроителей и создании на его базе Комитета по энергетическому, нефтегазовому машиностроению и новым производственным технологиям. Новую структуру возглавил генеральный директор Машиностроительного дивизиона Росатома - АО "Атомэнергомаш" Андрей Никипелов.

Представляя направления работы нового комитета А.Никипелов подчеркнул, что усилия комитета будут направлены на развитие процесса импортозамещения промышленной продукции, модернизацию объектов энергетики, внедрение на российских предприятиях передовых, в том числе цифровых и аддитивных технологий.

"Учитывая, что особое место в энергетической системе России традиционно занимает сектор добычи, транспортировки, хранения и переработки углеводородов, особенно актуальным в настоящее время становится процесс импортозамещения промышленной продукции для нефтегазового комплекса, - сказал А.Никипелов. - При этом для повышения конкурентоспособности отечественной продукции, снижения себестоимости и сроков производства необходимо внедрение новых технологий, использование новых материалов. Важную роль в развитии компетенций отечественных производителей играет применение новых производственных технологий и цифровизация производства".

Ранее на заседании первый вице-президент Союза машиностроителей России, президент Ассоциации "Лига содействия оборонным предприятиям" Владимир Гутенев рассказал о мерах, предпринимаемых по развитию региональной составляющей Союза машиностроителей России, в том числе Карельского регионального отделения, работу которого курирует Андрей Никипелов.

В.Гутеневым был отмечен рост активности экспертной работы в рамках Комитетов, Комиссий и Экспертных советов, как при Союзе и Лиге, так и в Государственной Думе. "В этом году проведено 48 заседаний по наиболее актуальным для отечественной промышленности темам", - сообщил он.

Союз машиностроителей России является ведущим объединением машиностроительной отрасли и включает около 1000 организаций. Целями Союза являются создание на базе отечественного машиностроительного комплекса конкурентоспособной, динамичной, диверсифицированной и инновационной экономики России, представление и отстаивание интересов отечественного машиностроительного комплекса в органах государственной власти РФ, институтах гражданского общества, а также на международной арене, формирование стратегии развития машиностроительной отрасли России и др.