Энергетики Т Плюс обновят теплоизоляцию сетей в Новокуйбышевске

В Новокуйбышевске начались масштабные работы по замене изоляции тепловых сетей, находящихся в обслуживании "Т Плюс Самара". В 2018 году теплоэнергетики планируют заменить свыше 3 км теплоизоляции на трубопроводах различного диаметра, что позволит повысить надежность теплоснабжения жителей и организаций города.

В частности, на улицах Пирогова, Волжская и Кирова подрядная организация уже приступила к демонтажу изношенной минваты. Ей на смену скоро придет новая защита от теплопотерь, изготовленная из минеральной базальтовой ваты, которая по своей теплопроводности на 18% более эффективна, чем обычная минеральная вата. Теплоизоляция, принятая на вооружение Территориальным управлением по теплоснабжению в г.Новокуйбышевск, обладает низкой теплопроводностью и выполнена из экологически чистого утеплителя. Также она обладает химической стойкостью по отношению к маслам, растворителям, кислотам и щелочам, что должно повысить ее стойкость к образованию внешней коррозии.

В общей сложности на этих трех улицах будут смонтированы свыше 1300 метров новой теплоизоляции на внутриквартальных трубопроводах. Кроме того, свыше 1700 метров теплоизоляции планируется заменить на магистральных трубопроводах диаметром 700 мм.

Всего в рамках летней ремонтной кампании в Новокуйбышевске планируется переложить около 7 километров теплосетей, что в полтора раза больше, чем в прошлом году. Замена тепловых сетей будет произведена на 9 участках города, среди которых значатся улицы Чернышевского, Островского, Гагарина, Молодежная и другие.

