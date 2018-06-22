Госдума до конца июля намерена принять пакет налоговых изменений

Госдума до конца июля намерена принять пакет законов, касающихся настройки налоговой системы, акцизов, НДД, НДС и налогового маневра в нефтяной отрасли, сообщил РИА Новости председатель думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.

"Этот пакет, безусловно, системообразующий и бюджетообразующий для следующего бюджета, и он должен рассматриваться в рамках весенней сессии. То есть до конца июля мы намерены весь этот пакет рассмотреть, в том числе о маневре. Потому что бизнес должен знать, какие будут решения приняты", — сказал Макаров.

Он напомнил, что в Госдуму поступили письма от "Опоры России", "Деловой России", РСПП и ТПП. В них говорится о мерах, которые могли бы в некоторой степени компенсировать бизнесу проблемы, которые несет с собой увеличение НДС с 18% до 20%.

"Это ускоренное возмещение и допуск к нему, сокращение сроков проверки, чтобы не замораживать оборотные средства, и еще целый ряд серьезных вопросов, связанных с администрированием НДС", — пояснил глава бюджетного комитета. "Поправки на эту тему, которые были совместно разработаны, правительство внесло к депутатскому законопроекту по настройке налоговой системы. Поэтому нельзя рассматривать законопроекты отдельно, это пакет", — указал он.

Макаров также отметил, что в четверг поступило письмо из ТПП, которое отражает общую просьбу бизнеса, чтобы любые изменения налогового законодательства принимались в весеннюю сессию. "Бизнес хочет главного – определенности", — констатировал депутат. "Более того, этот вопрос мы рассматривали и с председателем правительства. И мы считаем, что практика принятия налоговых законов в осеннюю сессию, которые как-то меняют налоговую нагрузку на бизнес, должна быть вообще исключена", — подытожил глава комитета Госдумы.

Он допускает, что это потребует внесения изменений в налоговое законодательство. "Такая норма есть в Бюджетном кодексе, просто она часто приостанавливается. И поэтому мы как раз договорились, что, наверное, имеет смысл такую норму внести в Налоговый кодекс. Да, это затруднит нашу работу и работу правительства, конечно, в первую очередь, но, тем не менее, это очень важно", — резюмировал Макаров.

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