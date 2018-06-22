Инвестиции компании LS Cable & System в кабельное оборудование

Компания LS Cable & System планирует инвестировать приблизительно 13 миллионов долларов США в свой польский завод с целью создания новых производственных помещений для выпуска волоконно-оптических кабелей. Компания установит оборудование для производства оптических кабелей на территории завода, который она приобрела в ноябре 2017 года для организации производства компонентов для электрических автомобилей.

Компания LS Cable & System планирует приступить к производству волоконно-оптических кабелей в апреле следующего года. Благодаря инвестициям в создание прочной производственной базы доля компании на рынке Европы увеличится не менее чем на 10%.