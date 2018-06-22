 
Подписаться на новости
Эксклюзив

Инвестиции компании LS Cable & System в кабельное оборудование

Инвестиции компании LS Cable & System в кабельное оборудование

22 июня 2018, 17:54
Рубрика: Эксклюзив
Метки: LS Cable & System

Обсудить на форуме

135 просмотров

Компания LS Cable & System планирует инвестировать приблизительно 13 миллионов долларов США в свой польский завод с целью создания новых производственных помещений для выпуска волоконно-оптических кабелей. Компания установит оборудование для производства оптических кабелей на территории завода, который она приобрела в ноябре 2017 года для организации производства компонентов для электрических автомобилей.

Компания LS Cable & System планирует приступить к производству волоконно-оптических кабелей в апреле следующего года. Благодаря инвестициям в создание прочной производственной базы доля компании на рынке Европы увеличится не менее чем на 10%.

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: RusCable.Ru
Другие новости рубрики Эксклюзив
Объединение компаний SampSistemi и Setic-Pourtier-C2S
Инвестиции компании LEONI в строительство новых производств в Сербии
Компания Nexans поставляет продукцию для проекта компании BP в Мексиканском заливе
Силовые кабели и кабели для систем аварийной сигнализации от польского производителя
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно