Ленэнерго напоминает о запрете работ в охранных зонах электросетевых объектов на время Чемпионата мира по футболу

ПАО "Ленэнерго" (входит в группу "Россети") напоминает, что проведение земельных и иных работ в непосредственной близости от объектов энергетики на время Чемпионата мира по футболу запрещено. С 12:00 7 июня 2018 года электросетевая компания перешла в особый режим работы для обеспечения надежного электроснабжения в период проведения Чемпионата мира по футболу.

Особое внимание энергетики уделяют контролю охранных зон электросетевых объектов, в том числе в непосредственной близости от стадиона "Санкт-Петербург" и инфраструктурных объектов, задействованных в мероприятиях.

Во время Чемпионата мира в "Ленэнерго" круглосуточно дежурят 94 оперативно-выездные бригады с 99 единицами техники. На стадионе "Санкт-Петербург" постоянно работают 27 аварийных бригад.

В исполнительном аппарате компании созван оперативный штаб под руководством первого заместителя генерального директора – главного инженера Игоря Кузьмина. Налажено взаимодействие с органами государственной власти, МЧС, смежными сетевыми и подрядными организациями.