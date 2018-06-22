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Отраслевые новости: Энергетика

На Камской ГЭС в капитальный ремонт выведен гидроагрегат № 2

На Камской ГЭС в капитальный ремонт выведен гидроагрегат № 2

22 июня 2018, 16:44
Рубрика: Энергетика
Метки: РУСГИДРО

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В филиале ПАО "РусГидро" - "Камская ГЭС" в капитальный ремонт выведен гидроагрегат со станционным номером 2, установленной мощностью 24 МВт.

В соответствии с графиком на гидроагрегате выполнят типовой капитальный ремонта гидротурбины, генератора и вспомогательного оборудования. Завершение работ и включение гидроагрегата в сеть планируется в середине августа.

По словам директора филиала Виктора Алексеева, до начала половодья на станции выполнили капитальный ремонт гидроагрегата № 21, на очереди капитальные ремонты машин № 10 и 19. Кроме этого, осуществляются работы по текущему ремонту вспомогательного, общестанционного и электрооборудования ГЭС и ОРУ 220 и 110 кВт.

Компания: ПАО "РусГидро"
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